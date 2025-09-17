Microsoft lleva Copilot Chat a Word, Excel, PowerPoint y más: ya disponible para todos los usuarios

Microsoft ha implementado Copilot Chat en las aplicaciones de Office como Word, Excel y PowerPoint, para todos los usuarios, para que dispongan del asistente cuando estén redactando un documento, analizando una hoja de cálculo o revisando el correo electrónico.

La compañía tecnológica ha explicado que pretende llevar a cabo una serie de actualizaciones con el fin de que Copilot se convierta en un “verdadero asistente personal de IA para el trabajo”.

Así, Microsoft ha anunciado que ha implementado Copilot Chat en las aplicaciones de Microsoft 365 Word, Excel, PowerPoint Outlook y OneNote, según ha recogido el gigante tecnológico en una publicación en su página web.

La finalidad que persigue la compañía con estas actualizaciones es que el usuario pueda acceder a Copilot cuando esté redactando un documento, analizando una hoja de cálculo o revisando el correo electrónico, de manera que el asistente esté listo para responder preguntas, crear contenido o generar ideas, así como automatizar ideas.

En este sentido, Microsoft ha asegurado que Copilot es “sensible al contenido”, por lo que comprende rápidamente en qué está trabajando el usuario y adapta las respuestas al archivo que tiene abierto.

Asimismo, los de Redmond han anunciado mejoras en el ‘chat’ que consisten en la posibilidad de subir varias imágenes, lo que facilita compartir y colaborar visualmente, así como la ampliación del cuadro de entrada para ofrecer más espacio para ver, editar y dar formato a mensajes más largos sin tener que desplazarte por una ventana pequeña.

Además, se ha implementado un acceso rápido a funciones como Páginas, generación de imágenes y agentes, y el modelo de OpenAI GPT-5 para todos los usuarios.

Microsoft también han asegurado que los usuarios seguirán beneficiándose de respuestas web con las protecciones de seguridad avanzadas, y Copilot Chat seguirá los comportamientos de anclaje de Microsoft 365 en las aplicaciones, lo que facilita la gestión para los equipos de TI.

EXPERIENCIA PREMIUM DE COPILOT

Por otro lado, “una licencia de Microsoft 365 Copilot desbloquea la versión más potente de Copilot Chat”, según ha indicado la compañía, lo que ofrecerá también el ánalisis de los análisis datos laborales del usuario, desde documentos personales y compartidos hasta reuniones y conversaciones.

Además, Copilot incluye Búsqueda con IA que abarcan los datos laborales, ‘Notebooks’ específicos para cada proyecto y Create, un estudio de diseño gráfico con IA. A ellos se suman los agentes con razonamiento avanzado, así como agentes prediseñados de Microsoft y agentes personalizados creados con Copilot Studio.

Igualmente, los usuarios con licencia de Copilot tienen acceso directo a los agentes Investigador y Analista en Copilot, lo que ayuda a explorar ideas, analizar datos y agilizar el trabajo, así como acceso prioritario a funciones como la carga de archivos y la generación de imágenes.