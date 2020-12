El grupo de piratas informáticos que propinó un ataque al proveedor de software SolarWinds obtuvo acceso a parte del código fuente de la compañía Microsoft, informó la firma el jueves en una publicación en su blog oficial.

Según la compañía, su investigación ha revelado irregularidades en una “pequeña cantidad de cuentas internas” y que una ellas “se había utilizado para ver el código fuente [de la empresa] en un varios repositorios de códigos fuente”.

No obstante, la firma preciso que la cuenta no tenía la capacidad de monitorear ningún código de Microsoft y que no se ha encontrado evidencia de acceso “a servicios de producción o datos de clientes”.

De acuerdo a Microsoft, la información publicada hoy es parte de su estrategia de ser transparentes mientras combaten a un “muy sofisticado actor” que sería de una “nación o estado”.

La investigación en curso, bautizada como Solorigate, “tampoco ha encontrado indicios” de que los sistemas de Microsoft “se hayan utilizado para atacar a otros”, se puede leer en la publicación.

Fuente: Reuters

