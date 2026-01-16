En esta época de mensajes no deseados, fraudes y estafas, hay una alternativa que está buscando ganar su espacio: el SMS verificado, que consiste en una manera de identificar la cuenta real de quien esta enviando el mensaje a tu smartphone.

Se trata de una forma de verificación como en las cuentas de redes sociales. No es nueva, pero ante el aumento de estafas por mensajes, se ha convertido en una opción.

Señala un informe de Xataka que en realidad son mensajes que usan el protocolo RCS, con el que las empresas y entidades pueden mostrar un indicador que los señala como canal o cuenta oficial.

¿Cómo funcionan? Pues los mensajes verificados se envían usando protocolo RCS, que permite el envío de fotos, de audios, la creación de grupos etcétera.

Es muy similar a lo que usa WhatsApp y funciona con Android e iOS.

Quienes pueden hacer la verificación de estas cuentas pueden ser los operadores móviles, empresas privadas especializadas en la verificación digital o incluso entidades gubernamentales.

Así se puede combatir el llamado smishing, una modalidad de phishing en el que un cibercriminal envía mensajes SMS fraudulentos.