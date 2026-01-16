Usuarios de X (antes Twitter) reportaron problemas para acceder a la red social la tarde del viernes 16 de enero.
Es así que aquellos que intentaron ingresar a la plataforma en su versión móvil y para navegador se encontraron con mensajes de error como “Algo salió mal. Intenta cargar”.
Según la página web Downdetector, X empezó a tener problemas alrededor de las 10 a.m. hora peruana.
Aunque los problemas no parecen afectar a todos los usuarios y el redactor de esta nota pudo ingresa a la red social sin problemas.
Esta es la segunda vez que la red social de Elon Musk sufre una caída global, después de un incidente similar el pasado 13 de enero.
TE PUEDE INTERESAR
- Advierten uso de correos falsos de conocida plataforma de viajes para difundir malware
- TikTok y la FIFA acuerdan “retransmitir en directo momentos de los partidos” del Mundial 2026
- “¿Estás muerto?”: la singular aplicación viral china cambiará de nombre
- Cómo Irán logró apagar el internet en todo el país, incluso las redes VPN y el acceso satelital
- El precio de los móviles subirá este año por culpa de la inteligencia artificial
Contenido sugerido
Contenido GEC