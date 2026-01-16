La red social X, propiedad de Elon Musk. (Foto: Nicolas Tucat / AFP)
Usuarios de (antes ) reportaron problemas para acceder a la red social la tarde del viernes 16 de enero.

Es así que aquellos que intentaron ingresar a la plataforma en su versión móvil y para navegador se encontraron con mensajes de error como “Algo salió mal. Intenta cargar”.

, X empezó a tener problemas alrededor de las 10 a.m. hora peruana.

Los problemas parecieron empezar un cuarto de hora antes de las 10 a.m. hora local.
Aunque los problemas no parecen afectar a todos los usuarios y el redactor de esta nota pudo ingresa a la red social sin problemas.

Esta es la segunda vez que la red social de sufre una caída global, después de un incidente similar el pasado 13 de enero.

