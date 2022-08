Spotify ha sorprendido con una oferta peculiar, pues hasta el 11 de setiembre su versión Spotify Premium estará disponible de manera gratuita por un periodo de uno a tres meses.

¿Por qué le ha gustado esto a muchos usuarios? Porque el servicio no se verá interrumpido por por los anuncios publicitarios y podrán pasar de canción de manera ilimitada.

Pero hay una manera de sacarle el mayor provecho, ya que la promoción reúne algunas condiciones.

Primero, la oferta está dirigida a usuarios que nunca hayan estado suscritos a Spotify Premium. Pero hay un detalle. En caso sí se tenga una cuenta Spotify, pero nunca pagó por la versión Premium, también puede acceder a la promoción.

Un caso diferente es de aquellos que alguna vez tuvieron esa opción. Para ellos, la cancelación debió haberse dado antes del 15 de julio de este año. En ese caso, podrán acceder pagando tres meses por 9,99 euros (equivalente a 39.30 soles).

Para acceder a la promoción, primero hay que saber que no se puede hacer la suscripción desde la aplicación. Esto se realizará desde un navegador con el siguiente enlace: https://www.spotify.com/es/premium. Ya dentro se puede distinguir el botón que dice “3 meses gratis” donde hay que dar clic.

En caso se tenga una cuenta de Spotify, se pude iniciar sesión por medio del usuario y contraseña o también se puede ingresar por cuentas de Google o Facebook.

Luego de haber iniciado sesión o creado una cuenta, la página nos llevará a la web de suscripción donde podremos marcar la promoción de tres meses gratis y seleccionar el método de pago.

¿Por qué hay que poner esos datos? Porque una vez culminado el periodo de prueba de tres meses, la página realizará el cobro respectivo, que es de 9.99 euros al mes

Pero no hay que preocuparse. La página avisará siete días antes para decidir si se quiere pagar o dar de baja la opción gratuita de Spotify Premium. Queda en manos del usuario si desea continuar o no, pero ya no será gratuito luego de los tres meses.

