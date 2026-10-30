icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El cerebelo experimenta su período de crecimiento más rápido en el último trimestre de gestación, entre las semanas 24 y 40, justo cuando ocurren los nacimientos prematuros, que suponen la interrupción de una fase crítica de la maduración y el desarrollo cerebral.
El cerebelo experimenta su período de crecimiento más rápido en el último trimestre de gestación, entre las semanas 24 y 40, justo cuando ocurren los nacimientos prematuros, que suponen la interrupción de una fase crítica de la maduración y el desarrollo cerebral.
/ Iuliia Bondarenko/Pixabay
Por Agencia EFE

La ciencia había descubierto que el parto prematuro altera el crecimiento del cerebelo y el desarrollo neurológico. Hoy, un equipo de investigadores describe en la revista Science los mecanismos moleculares y celulares subyacentes en esa alteración de la maduración natural del cerebro, clave para poder actuar sobre ellos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?