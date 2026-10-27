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Resumen

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El ritmo al que se recupera tu corazón puede indicarte mucho sobre tu estado de salud.
El ritmo al que se recupera tu corazón puede indicarte mucho sobre tu estado de salud.
/ Getty Images
Por BBC News Mundo

La velocidad con la que el ritmo cardíaco se normaliza tras el ejercicio puede revelar información sorprendente sobre la salud general.

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