El gobierno del presidente Pedro Castillo avanza en su propuesta de crear un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. La que fuera una de sus principales promesas de campaña parece dar sus primeros pasos con la conformación de un grupo de trabajo multisectorial que elaborará una propuesta de ley que la creación de la que sería la vigésimo cartera ministerial.

En tanto, el debate entre los científicos peruanos se ha incrementado. ¿Es el momento oportuno para su creación?, ¿cuáles serían los beneficios y posibles desventajas?, ¿se creará mayor burocracia o se agilizará la toma de decisiones? Estos son algunas de los temas de discusión.

Al respecto, El Comercio pidió la opinión de los investigadores peruanos Percy Mayta-Tristan, editor científico y director de Gestión de Proyectos y Promoción de la Investigación de la Universidad Científica del Sur; Benjamín Marticorena, presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), actual ente rector; y Modesto Montoya, asesor en temas de ciencia de la Presidencia. A continuación, sus posiciones:

“La investigación se hace primordialmente en las universidades”

Percy Mayta-Tristan

Percy Mayta-Tristan, editor científico y director de Gestión de Proyectos y Promoción de la Investigación de la Universidad Científica del Sur. (Foto: Difusión)

Si bien el Ministerio fue una promesa de campaña, su necesidad no es un consenso de la comunidad científica . Lo que sí necesita la ciencia en el país es una mayor disponibilidad de presupuesto que incluya fondos para investigación, plazas para investigadores y programas de formación y retención de doctores. Pero el presupuesto para CTI del 2022 no ha subido, por lo que no se condice con el supuesto interés por la ciencia.

También preocupa que hace poco, en el gobierno del Presidente Sagasti, se hicieron varios cambios al sistema nacional de CTI que aún están en proceso de implementación. La incertidumbre de la creación del ministerio generará enlentecimiento de los proyectos de Concytec, ProCiencia (ex Fondecyt) y ProInnovate (Ex Innovate).

Por otro lado, la investigación se hace primordialmente en las universidades, las cuales no han sido consideradas en el Comité [qrupo de trabajo multisectorial formado por la PCM], así como a la Academia Nacional de Ciencias o al sector privado.

“Con un ministerio, sin mayor inversión, podemos aumentar la producción científica y tecnológica”

Modesto Montoya

Presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) y consejero presidencial en materia científica. (FOTO: Hugo Pérez/El Comercio)

Hoy en día la riqueza de los países está en sus productos tecnológicos. Ya no están solo en los recursos naturales. Se requiere, por ello, una gestión de ciencia, tecnología e innovación desde el más alto nivel de la estructura del Estado.

Recordemos que lo primero que se creó luego de la independencia del Perú fue un ministerio de Guerra y Marina y un Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso fue porque la prioridad era la consolidación de la independencia. Hoy, la prioridad para los países está en la generación de productos tecnológicos para enfrentar los desafíos del siglo XXI, como el que nos ha planteado la pandemia de la COVID-19.

La competencia actual entre los países está por los talentos científico-tecnológicos. Ante la falta de una política al más alto nivel, el Perú ha perdido muchos talentos. El número de científicos por millón de habitantes es la décima de lo que tiene Chile, por ejemplo.

[Con el ministerio] se trata de hacer más eficiente la burocracia. Elevar el Concytec a nivel de ministerio, para contar con mayor poder de convocatoria ante la empresa privada, la prensa y las organizaciones sociales en general. Además, los procesos serán acelerados, en la medida que se podrá interactuar mejor con las diversas instancias de la estructura del Estado.

Por otro lado, la burocracia actual no puede ser eficiente, debido a la falta de un órgano rector de mayor jerarquía que el Concytec. Existe una variedad de fondos sectoriales, dispersos y casi sin control. La fusión de esos fondos haría más eficiente su gestión.

Los institutos públicos de investigación también están sectorizados y desarticulados, lo que se refleja en su baja producción científica y tecnológica.

Nuestra experiencia en institutos y en la universidad y en el Concytec nos ha llevado a la conclusión de que con un ministerio, sin mayor inversión, podemos aumentar la producción científica y tecnológica. Eso se llama optimización en el uso de los recursos.

“Un ministerio [de Ciencia] estaría administrando lo que casi no existe”*

Benjamín Marticorena

Benjamín Marticorena Castillo es físico de la Universidad Nacional de Ingeniería y actual presidente del Concytec. (Foto: PUCP)

La creación de un ministerio tiene dos inconvenientes muy serios: por un lado, los países que han creado un ministerio lo han hecho cuando ya la investigación había crecido bastante, cuando la inversión del Estado en investigación ya era sustantiva y eso no ocurre en el Perú ; por lo tanto, un ministerio estaría administrando lo que casi no existe, y sería un ente mucho más burocrático que lo conveniente. En el país lo cierto es que hay investigación de mucha calidad, pero son grupos pequeños porque el Estado y la sociedad no le han prestado atención. Estamos penúltimos en inversión en América Latina.

El propósito de poner las cosas en el nivel de decisión [con el nuevo sistema nacional de CTI] es el de también unificar la gestión de los recursos, de manera que esos 26 fondos que existen, de los cuales cuatro o cinco son muy importantes, sean manejados unificadamente, y no como ahora que cada uno invierte en lo que le parece. Esa falta de eficacia del uso de los recursos es también parte de los motivos de esta propuesta de ley.

La otra razón por la que el ministerio no parece pertinente en este momento es que en un Estado, una sociedad, en la que poco se ha comprendido la importancia de la ciencia, lo que va a suceder es que si se crea un ministerio, todos los demás ministerios van a decir, cuando se trate de CTI, “eso va al ministerio”, cuando en realidad de lo que se trata es de que todos lo hagan y de que haya una entidad que oriente ese quehacer. Si dejamos que solamente un ministerio se encargue de todo, no solamente se va a burocratizar, sino que se va a convertir en algo muy pequeño en sus alcances. Se trata de que todas las actividades productivas y servicios públicos sean desarrolladas por todos los sectores. Eso es lo que debe generar un organismo rector.

*Tomado de una entrevista realizada por el autor a Benjamín Marticorena a propósito del nuevo sistema de CTI.





