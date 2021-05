Conforme a los criterios de Saber más

Las vacunas de Sinopharm son seguras y efectivas para evitar el COVID-19. Así lo señala el contenido de un documento con el material de la reunión del Grupo Estratégico Consultivo de Expertos (SAGE), encargado de emitir recomendaciones sobre las vacunas a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, al tratarse de un documento en el que se han considerado resultados sobre la eficacia (como parte de ensayos clínicos) y la efectividad (en la vida real) de esta vacuna, la información compartida ha generado confusión. A continuación, contestaremos las preguntas claves de este caso.

1. ¿Qué dice el SAGE sobre la vacuna de Sinopharm?

Este análisis empezó la semana pasada, en una reunión extraordinaria, para examinar la evidencia con respecto a la vacuna de Sinopharm. “En este documento se han incluido resultados de eficacia y de efectividad, pero son análisis interinos, porque no han sido publicados en ninguna revista científica. Aún hay falta de disponibilidad de información que genera ruido. Sin embargo, los datos analizados son bastante duros: la vacuna evita la enfermedad en un 90% ”, indica a El Comercio Percy Mayta-Tristán, director de investigación de la U. Científica del Sur.

2. ¿Protege a los mayores de 60 años?

Aunque en el documento del SAGE se mencionan “bajos niveles de confianza” con respecto a la seguridad ante eventos adversos y ante enfermedad para mayores de 60 años, eso no quiere decir que no sirvan para ese grupo etario. “Se han evaluado resultados del ensayo en fase 1, 2 y 3. Aunque la fase 2 incluye a mayores de 60, ahí se evaluó seguridad de la vacuna. La fase 3 no incluyó a mayores de 60. Lo que hicieron fue presentar evidencia de efectividad en situaciones del mundo real, para este grupo etario, y se obtuvo un 91% de efectividad. Pero como fue un estudio observacional y no un ensayo clínico, no la califican como alta. SAGE dice: Por si acaso, la evidencia en la que tenemos más confianza es el ensayo, que dice que es capaz de prevenir la enfermedad”, explica Edward Mezones-Holguín, epidemiólogo investigador del Centro de Estudios Económicos y Sociales en Salud de la USIL.

3. Entonces, ¿los adultos mayores están protegidos?

“Sí. Pero sobre eso tendremos información de primera mano en un mes, o un mes y medio, cuando terminemos un estudio de efectividad , a cargo de INS, U. Científica del Sur, el Colegio Médico del Perú y Essalud”, comenta Mayta-Tristán.

4. ¿Por qué no se incluyeron los resultados de los ensayos en el Perú?

Ambos expertos consultados por El Comercio coincidieron en que esa es “la gran pregunta” que hay que hacer al laboratorio Sinopharm y a la Universidad Cayetano Heredia.

5. ¿Qué falta para que lleguen más vacunas de Sinopharm?

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, indicó que la información brindada por el SAGE es uno de los insumos necesarios para aprobar el registro sanitario condicional a las vacunas de Sinopharm y permitir el ingreso de más lotes al país. El Gobierno Peruano mantiene un acuerdo de compra con el laboratorio chino por 38 millones de dosis, de las cuales solo un millón llegaron al país en febrero pasado bajo una autorización excepcional de emergencia. Nuevos lotes requieren el registro condicional aprobado por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). Para el titular del Minsa, esa aprobación se realizaría “dentro de poco”. Reiteró que se ha firmado con Sinopharm un nuevo contrato por un lote de 500 mil dosis, aunque aún no hay fecha de entrega.

Las cifras

80% de eficacia tiene la vacuna en personas con obesidad. Lamentablemente, no hay datos suficientes sobre otras comorbilidades.

tiene la vacuna en personas con obesidad. Lamentablemente, no hay datos suficientes sobre otras comorbilidades. 1 millón de vacunas de Sinopharm han llegado al Perú. Han sido aplicadas a trabajadores del sector Salud y a policías.





