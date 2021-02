El 5 de febrero estrena en PlayStation 5 y PC The Nioh Collection, un título que incluye las versiones remasterizadas de Nioh (2017) y Nioh 2 (2020). Asimismo, entre sus novedades de esta colección encontramos mejoras gráficas y soporte para 120 fotogramas por segundo, así como también todo el contenido descargable que ha sido lanzado para los dos juegos mencionados.

Como se sabe, Nioh 1 y 2 son juegos de rol / acción que han sido desarrollado por Team Ninja y Koei Tecmo. Ambos están ambientado en el Japón feudal de la era Sengoku y somos testigos de la presencia de demonios conocidos como ‘Yokai’, quienes buscarán acabar con nosotros.

En ese sentido, la sección de eSports de El Comercio prepara un gameplay repasando las novedades de The Nioh Collection, míralo a continuación:

DATOS

The Nioh Collection se venderá a partir de US$ 69,99 en la PlayStation Store Perú e incluirá las remasterizaciones de Nioh y Nioh 2, así como todo el contenido descargable que haya sido publicado hasta la fecha. Esta colección está disponible tanto en PS5, como en PC.

Nioh 2: The Complete Edition estrena el 5 de febrero para PS4, PS5 y PC. (Difusión)

Por otro lado, también se venderá por separado Nioh 2 The Complete Edition, una edición que también trae consigo las mejoras gráficas, pero ya no trae el remaster de Nioh de 2017. Esta se venderá en la PS Store de Perú a US$ 49,99.

En el caso de que cuentes con Nioh 2 en tu biblioteca, podrás actualizarlo de manera gratuita a su versión remasterizada en tu PlayStation 5.

