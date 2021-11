Conforme a los criterios de Saber más

Tunche, videojuego desarrollado por el estudio peruano Leap Game Studios, ya está entre nosotros y no ha tardado en convertirse en uno de los títulos que más expectativa ha generado entre los aficionados a este pasatiempo en nuestro país. El hecho de que un proyecto independiente creado por compatriotas se encuentre disponible tanto en PC a través de Steam y Epic Games Store como en Nintendo Switch y Xbox One ha llamado la atención de los jugadores y con justa razón.

Jugamos unas cuantas horas de esta entrega y, en esta ocasión, queremos compartir las impresiones que Tunche me dejó no solo como un producto producido en Perú, sino también como un videojuego hecho y derecho.

Ficha técnica

Género: Beat ‘em up/Roguelike

Beat ‘em up/Roguelike Plataforma: PC vía Steam y Epic Games Store, Nintendo Switch, Xbox One

PC vía Steam y Epic Games Store, Nintendo Switch, Xbox One Desarrollador: Leap Game Studios

Leap Game Studios Distribuidor: HypeTrain Digital

HypeTrain Digital Fecha de lanzamiento: 2 de noviembre

2 de noviembre Clasificación por edades: +3

+3 Idiomas: español, inglés, portugues, francés, alemán, coreano, ruso, japonés, chino

español, inglés, portugues, francés, alemán, coreano, ruso, japonés, chino Online: no

no Tamaño de descarga: 5.0 GB

Historia

Tunche nos permite encarnar a 5 personajes jugables: Rumi, Qaru, Pancho, Nayra y Hat Kid, invitado de A Hat in Time. El grupo llega a un bosque de la selva amazónica para hallar al misterioso y poderoso Tunche, una criatura mítica cuya guarida se encuentra oculta entre los frondosos árboles de dicho lugar. Si bien la premisa del título es simple, partes del pasado de cada protagonista nos son reveladas conforme atravesamos las distintas zonas del videojuego en forma de coloridas cinemáticas dibujadas.

Gracias a este detalle, el jugador puede entender las motivaciones detrás de cada personaje y las razones por las que quieren encontrar al mitológico ser que le da nombre al juego. Los diálogos pueden resultar un tanto extensos para ciertas personas al inicio, pero estos cumplen su cometido al explicarnos más sobre los protagonistas para que no se sientan como simples marionetas que controlamos para progresar.

Sin embargo, si eres un jugador que le da un valor inmenso a la trama de un videojuego, es probable que la de Tunche no logre atraparte debido a lo estándar que puede resultar. El punto fuerte del título se encuentra en otro apartado.

Jugabilidad

Tunche no tiene miedo en mostrar cuáles son sus influencias en lo que a gameplay se refiere. A medida que nos adecuamos a los controles, uno puede notar que está frente a un Beat ‘em Up más que competente que nos recuerda a los grandes exponentes del género como Final Fight o Streets of Rage pero con modernizado, más en la vena de Scott Pilgrim Vs. The World: The Game. El sistema de estilo, el cual califica el desempeño del jugador en el combate y lo recompensa con más premios, resulta bastante satisfactorio ya que te invita a ser mejor para potenciar al personaje elegido.

Además de esto, cada personaje jugable posee características que puede ir desbloqueando con el “árbol de habilidades” al que puedes acceder al terminar un nivel. El combate puede resultar un tanto repetitivo, pero con cada nuevo poder adquirido, ya sea por medio del árbol o por los núcleos espirituales que potencian el arsenal, la experiencia mejora significativamente. No es un cambio drástico ya que las batallas pueden resolverse con la misma secuencia de botones para hacer los mismos combos, pero le brinda más opciones al jugador para afrontar las peleas como él desee.

No rompe los esquemas del género, pero eso no lo hace menos disfrutable. Nos dejó con ganas de seguir jugándolo por lo entretenido que resultó. No obstante, es importante mencionar que este título también pertenece al género Roguelike, por lo que si los enemigos logran derrotarte, perderás todo tu progreso. Solo tienes una vida para completar la campaña principal. Es un detalle a tomar en cuenta si no eres de los jugadores que gusten de afrontar dificultades elevadas. Es mejor estar bien preparado para afrontar los desafíos que tiene el título y no tener que regresar al punto de inicio (otra vez).

Gráficos

El apartado visual de Tunche logra llamar la atención no solo por su clara inspiración en la amazonía peruana, sino también por el particular estilo de los personajes y criaturas que se presentan. Los escenarios fueron dibujados a mano y se nota el esfuerzo cuando uno recorre los niveles aporreando enemigos. Las animaciones también cumplen bastante bien su función y, si bien pueden resultar un poco estáticas para algunos, creemos que logran brindarle más vida y personalidad a cada uno de los protagonistas y a las criaturas con las que combaten.

No obstante, los que se llevan todo el reconocimiento son los “jefes”, los cuales están basados en mitos, flora y fauna de nuestra selva peruana, dándoles más carisma y una estética definida a este grupo de enemigos. Aún nos falta camino por recorrer para dar un veredicto final, pero lo que hemos visto nos ha dejado gratamente sorprendidos.

Los retratos de los personajes, ilustraciones y animaciones son para quitarse el sombrero. (Foto: Leap Game Studios)

Rendimiento técnico

Por desgracia, no todo es perfecto en Tunche y los fallos que tuvo, tiene o puede llegar a tener pueden mermar un tanto la experiencia. En su versión para PC, el juego cuenta con algunos bugs que impiden que aparezcan la cantidad de enemigos planeada, lo que provoca que el jugador se atasque en un escenario y no tenga más remedio que reiniciar la partida. Si bien no son errores que pueden provocar que el título sea injugable, son detalles que aún faltan pulir para que el público pueda estar totalmente satisfecho.

Afortunadamente, el equipo es consciente de los problemas que tiene Tunche y lo están actualizando constantemente para que quede en un estado óptimo. De este modo, los jugadores que apostaron y decidan apostar por su título no tendrán problemas en el futuro.

Debes tener cuidado en las batallas ya que solo cuentas con una vida para completar la campaña principal. (Foto: Leap Game Studios)

Conclusiones

Es probable que nos dejemos muchas cosas en el tintero, pero las reservaremos para cuando logremos completar el videojuego. A grandes rasgos, Tunche es un destacable título desarrollado en nuestro país por nuestros compatriotas de Leap Game Studios. Es un producto lleno de amor y aspiraciones en el que se nota que el equipo ha puesto todo su esfuerzo por lograr un resultado redondo. Si bien hay algunos detalles que pueden mejorarse, no cabe duda de que el potencial está ahí. Si eres un fan de la acción en videojuegos, no dudes en darle una oportunidad.

Tunche está disponible en PC a través de Steam a un precio de 31,45 soles o en Epic Games Store a 33,14 soles mientras que en Nintendo Switch y Xbox One cuesta 16,99 dólares.

Dominar el combate dependerá de las habilidades de que desbloquees y los núcleos espirituales que logres conseguir. (Foto: Leap Game Studios)

