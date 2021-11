Hoy, 2 de noviembre, finalmente ha sido lanzado Tunche, el anticipado videojuego desarrollado por el estudio peruano Leap Game Studios que toma los mitos de nuestra amazonía para su estética y eje temático. Siendo considerado como uno de los títulos más esperados por la comunidad de jugadores en nuestro país, su estreno en PC, Xbox One y Nintendo Switch ha generado gran expectativa.

Como bien se recuerda, el proyecto fue anunciado por primera vez allá por 2016, llegando a estar presente en el Perú Game Expo de 2017 con una demo jugable. Si bien la fecha inicial de lanzamiento estuvo programada para 2019, diversas dificultades provocaron que esta se posponga hasta hoy. Leap Game Studios, desarrolladora del videojuego, se colocó en el mapa de la escena independiente con entregas como Squares y Slice and Rise, pero Tunche fue el que más llamó la atención debido a los esfuerzos del estudio por promoverlo en eventos internacionales.

Si estás interesado en conocer más sobre este videojuego o si quieres apoyar a la escena indie peruana, te presentamos cinco datos claves que debes saber sobre Tunche:

Ficha técnica

Género: Beat ‘em up/Roguelike

Beat ‘em up/Roguelike Plataforma: PC vía Steam, Nintendo Switch, Xbox One

PC vía Steam, Nintendo Switch, Xbox One Desarrollador: Leap Game Studios

Leap Game Studios Distribuidor: HypeTrain Digital

HypeTrain Digital Fecha de lanzamiento: 2 de noviembre

2 de noviembre Clasificación por edades: +3

+3 Idiomas: español, inglés, portugues, francés, alemán, coreano, ruso, japonés, chino

español, inglés, portugues, francés, alemán, coreano, ruso, japonés, chino Online: no

no Tamaño de descarga: 5.0 GB

¿De qué trata Tunche?

La historia de Tunche nos transporta a la amazonía peruana donde 5 personajes -Rumi, Qaru, Pancho, Nayra y el invitado Hat Kid del videojuego A Hat in Time- convergen para buscar a la legendaria criatura que comparte nombre con el título. Cada uno posee diversas motivaciones pero todos buscan el mismo objetivo: dar con el paradero del Tunche. No obstante, esta no será tarea fácil ya que la selva tiene preparados feroces enemigos que interrumpirán el camino del grupo protagonista.

Personajes

Tunche cuenta con 5 personajes jugables, los cuales son: Rumi, Qaru, Pancho, Nayra y Hat Kid. Cada uno posee un estilo de combate único y habilidades distintas por lo que el jugador deberá elegir cuál se adecúa más a sus preferencias personales.

Los personajes jugables esperando en la fogata del campamento principal. (Foto: Leap Game Studios)

Jugabilidad

Tunche es un videojuego del género beat ‘em up. En este, el jugador deberá controlar a uno de los personajes disponibles para ir avanzando por los distintos escenarios, venciendo a los adversarios que se le cruce con golpes y otras habilidades especiales. Cada uno posee técnicas únicas que pueden ser desbloqueadas usando la experiencia que sueltan los enemigos al ser derrotados. Al final de cada nivel, se puede encontrar a un “jefe”, poderoso rival que debe ser eliminado para seguir progresando en la aventura.

Lo que destaca es que Tunche es un título cooperativo, por lo que puede ser jugado por hasta 4 personas de forma simultánea, al más puro estilo de videojuegos de antaño como Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time de Konami o Captain Commando de Capcom. Sea jugado con amigos o en solitario, el videojuego te invita a dominar las habilidades de tu personaje elegido y adaptarse a su estilo de combate para superar los retos impuestos en forma de enemigos.

Los "jefes" están inspirados en mitos, flora y fauna de la amazonía peruana como el delfín rosado. (Foto: Leap Game Studios)

Precio

Con motivo de su lanzamiento, Tunche está disponible a un precio de 31,45 soles en Steam. En Nintendo eShop y Xbox Game Store, cuesta 16,99 dólares. El videojuego no cuenta con formato físico, por lo que deberá ser adquirido a través de estas plataformas digitales.

Dominar el combate será primordial para poder progresar en Tunche. (Foto: Leap Game Studios)

