ChatGPT revolucionó la manera en que interactuamos con la inteligencia artificial desde su lanzamiento en noviembre del año pasado. Sin embargo, entre mayo y junio, el tráfico en el sitio web y la app del chatbot de OpenAI ha caído casi 10%. ¿Los usuarios ya se cansaron de la IA?

“Parece que la fatiga de la inteligencia artificial está sobre nosotros: el tráfico del sitio web de OpenAI ha caído por primera vez desde que la compañía lanzó el chatbot viral ChatGPT en noviembre”, señala Gizmodo.

En territorio norteamericano, donde más se usa el chatbot, ha superado el 10% en la caída del tráfico. “La firma de análisis web SimilarWeb informó esta semana que el tráfico mundial a la página web ChatGPT de OpenAI, incluido el tráfico de escritorio y móvil, cayó un 9,7% en junio. Solo en Estados Unidos, la caída del tráfico se estima en un 10,3%”, agrega.

Asimismo, el tiempo del uso de ChatGPT también ha disminuido, según el informe. “Al mismo tiempo, los visitantes únicos en todo el mundo al sitio web de ChatGPT cayeron un 5,7%. SimilarWeb también dice que el tiempo que las personas pasan en la página web también se redujo en un 8,5%. Según el informe, esto marca la primera vez que el tráfico cae desde que OpenAI lanzó ChatGPT hace ocho meses”, añade.

“La caída en el interés no solo por ChatGPT sino por uno de sus principales competidores es una señal de que la novedad se ha disipado para el chat de IA. Los chatbots tendrán que demostrar su valor, en lugar de darlo por sentado, de ahora en adelante”, asegura David Carr, gerente sénior de información de Similar Web, en el informe.

Esta caída no ha sido repentina, pues ya en mayo había llegado a una meseta en el tráfico. “La tendencia no deja de tener precedentes, ya que SimilarWeb dijo en mayo que el tráfico a la página web de ChatGPT comenzó a estabilizarse, lo que indica que la caída de junio probablemente no sea solo una casualidad”, concluye el medio.