OpenAI ha llevado a cabo investigaciones sobre el impacto que la inteligencia artificial y sus modelos de lenguaje tendrán en el mercado laboral. Este estudio, enfocado en Estados Unidos, reveló que aproximadamente el 19% de los trabajadores podría verse afectado en al menos el 50% de sus profesiones.

Sin embargo, en un mundo cada vez más automatizado, los creadores de ChatGPT también identificaron 34 profesiones esenciales que escapan al alcance de la inteligencia artificial, subrayando la singularidad y el valor del trabajo humano.

De acuerdo con la investigación de OpenAI, existen profesiones que no podrán ser reemplazadas por su chatbot u otros modelos de lenguaje. Estas profesiones implican actividades físicas intensas, aunque esto no significa que no puedan llegar a ser sustituidas por otro tipo de máquinas.

La empresa se refiere a estas profesiones como “Ocupaciones sin tareas expuestas”, siempre dentro del ámbito de sus proyectos en el mercado. Es decir, puede haber otras empresas o incluso OpenAI en el futuro que puedan lanzar máquinas capaces de reemplazar algunas tareas de estos trabajos.

Estos trabajos serían los siguientes: