Muévete, Totoro. Hay un nuevo sherif en el pueblo. O, mejor dicho, una nueva tendencia viral en el Viejo Oeste que son las redes sociales. Dejando de lado el proceso de ‘Ghiblificación’ de fotografías utilizando inteligencia artificial que tanto dolor de cabeza le causó a Hayao Miyazaki, el nuevo viral es que las personas creen muñecos coleccionables de si mismos.

Esta curiosa costumbre, quizás un intento desesperado por quienes dudan tener un valor intrínseco como humanos, ha agarrado potencia en redes sociales como Instagram y X (antes Twitter), donde miles de personas han compartido los resultados.

La realización del mismo no es algo muy complicado, aunque requiere de acceso a un programa de inteligencia artificial generativa que tenga la opción de permitirte subir imágenes como la versión Pro de ChatGPT y una foto donde aparezca claramente el sujeto de referencia. Cabe señalar que la opción de crear una imagen a partir de un retrato no está disponible en todas las IA por falta de capacidades o por sus políticas. Por ejemplo, intentamos hacerlo con Copilot pero esta IA no permite generar imágenes que incluyan la cara de una persona real.

El siguiente paso es el más importante, aunque quizás el más familiar para aquellos con experiencia utilizando este tipo de programas y es el redactar un ‘prompt’ para instruir a la IA a crear una imagen en el estilo especificado. Cabe señalar que las plataformas no siempre permiten utilizar estilos específicos por cuestiones de derechos de autor (por ejemplo, hazme una imagen en la forma de un Funko Pop), aunque uno puede evitar estas restricciones con instrucciones suficientemente detalladas.

Aquí una posible plantilla para tu figura de acción, basado en lo compartido por la web Perfectcorp.com:

Cree una imagen de una figura de acción en un paquete etiquetado con ‘[Nombre]‘. Utilice la foto adjunta como referencia para la cara. [Él/ella] mide [Altura], va vestido con [Descripción del atuendo] y sostiene [Objeto, por ejemplo, una taza de café]. La sección de cartón debe ser [Color]. Incluye una sección de «Accesorios» con elementos como [Lista de accesorios]. Haz que el diseño sea visualmente atractivo y refleje un [Describe el sector]. No incluya la imagen del personaje en el envase.

Dependiendo de los resultados, podrás hacer modificaciones y ajustar detalles. Cambia las instrucciones hasta llegar al resultado deseado. Una vez estés satisfecho con la imagen, podrás guardar y compartir tu creación.