En 1990, la saga ‘Wing Commander’ aterrizó en PC como un ambicioso simulador de combate espacial que marcó época. La historia del videojuego giraba en torno a la lucha entre la Confederación Terrestre y una raza alienígena con forma de felinos, los Kilrathi. Pero más allá del juego, una curiosa leyenda urbana ha acompañado su legado durante 35 años.

Según la historia que circuló por décadas, justo antes del lanzamiento, los desarrolladores descubrieron un grave error que hacía colapsar el juego. Como no había tiempo para corregirlo, un programador supuestamente reemplazó el mensaje técnico de error por un amigable “Thank you for playing ‘Wing Commander’” (“Gracias por jugar ‘Wing Commander’”). Así, el fallo se camuflaba como un cierre elegante.

Aunque la anécdota fue celebrada como un “parche improvisado” —una solución rápida y creativa para salir del apuro—, la verdad salió a la luz años después: el error sí fue corregido antes del estreno y ese mensaje nunca apareció en la versión final del juego. El propio Ken Demarest, uno de los programadores, aclaró el malentendido, de acuerdo con el sitio ‘Wing Commander Combat Information Center’.

Todo apunta a una confusión con otro título: 'Ultima VII’, donde sí se incluyó un mensaje similar al terminar el juego. Como Demarest también trabajó en ese proyecto, es probable que los recuerdos se mezclaran y la historia se atribuyera erróneamente a ‘Wing Commander’.

Pese a haber sido desmentida, la leyenda ha sido usada por detractores del creador Chris Roberts, quien hoy lidera el desarrollo de ‘Star Citizen’, otro ambicioso juego con larga historia de retrasos. Para algunos, esta anécdota ilustraba las dudas técnicas que siempre habrían rodeado sus proyectos.

El caso de ‘Wing Commander’ es solo uno más dentro de una larga tradición de mitos en el mundo gamer: desde el siniestro juego ‘Polybius’, financiado supuestamente por la CIA para ejercer control mental en los usuarios, hasta la melodía suicida de Pueblo Lavanda en ‘Pokémon’. Historias que, aunque no sean ciertas, siguen alimentando la magia —y el misterio— de los videojuegos.