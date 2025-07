La nueva Asus ROG Strix SCAR 18 se presenta como la propuesta más ambiciosa de la firma para jugadores que exigen el máximo rendimiento en una laptop. Este portátil de 18 pulgadas integra lo último en hardware, con el procesador Intel Core Ultra 9 275HX y la GPU Nvidia GeForce RTX 5090 en su versión para laptops, ofreciendo potencia más que suficiente para mover juegos a 1440p con gráficos al máximo y tasas superiores a 120 fps.

¿Cómo se traduce todos estos números? No hay aplicación o juego de video que no puedas correr en el equipo. Desde las actividades básicas como navegar por internet, usar programas de office, ver straeming, hasta opciones más demandantes de recursos como jugar videojuegos del estilo de Cyberpunk 2077 con total rapidez, sin dejar de lado el hecho de que podemos correr programas de inteligencia artificial que gestionan imágenes o videos con total fluidez.

No podríamos esperar menos capacidad del equipo por lo que se paga por él: desde S/ 17.499 hasta S/ 21.499, un precio que no muchos estarán dispuestos a pagar. Y si lo haces, sin duda vas a poder sacarle el máximo provecho jugando todos los títulos que te puedas imaginar con una calidad de imagen y sonido superiores.

La laptop viene con un maouse gamer bastante completo incluido. / Christian Mestanza Arquiñigo

El diseño del SCAR 18 destaca por su estética futurista, con líneas agresivas y detalles RGB personalizables que incluyen la tapa, el borde inferior y el sistema AniMe Matrix, un panel LED ubicado en la parte posterior de la laptop que permite mostrar imágenes. El equipo es pesado, alcanza los 3,3 kg y presenta un grosor que varía entre 2,35 y 3,2 cm, sustentado en una construcción robusta con bisagras de acero que evitan cualquier tambaleo de la pantalla durante su uso. No es imposible transportarlo, ni mucho menos, pero sí demanda más esfuerzo de lo habitual. Lo bueno es que la compra incluye una mochila para transportarla que, además, es muy estética.

Algo que no me gustó demasiado es que el material deja demasiadas marcas de la grasa de la mano y las huellas dactilares. No es un detalle que merma el rendimiento del equipo, pero por el precio que se paga, quizás es un detalle que se podría haber tenido en cuenta.

La pantalla es otro de los puntos fuertes del equipo: panel Mini LED de 18 pulgadas con resolución 2.5K (2560 x 1600 píxeles), relación de aspecto 16:10, frecuencia de refresco de 240 Hz y tiempo de respuesta de 3 ms. Alcanza hasta 1.000 nits de brillo y ofrece cobertura 100% con validación Pantone, asegurando colores precisos para una experiencia ‘gamer’ de calidad. La tecnología Nvidia G-Sync y el sistema Advanced Optimus permiten cambiar entre la gráfica integrada y la dedicada para optimizar rendimiento y autonomía.

Las bisagras con muy resistentes. / Christian Mestanza Arquiñigo

Me detengo un momento para comentar sobre la cámara. El dispositivo posee una cámara que graba a 1080p (Full HD) a 30 fps, lo cual está bien para videollamadas o streaming básico, pero –nuevamente–, por el precio que se paga esperaría algo un poco mejor. La cámara soporta Windows Hello, permitiendo desbloqueo facial rápido y seguro. Sin embargo, en condiciones de baja luz, como una habitación, a veces se hizo difícil el reconocimiento de mi rostro.

En el apartado de conectividad, el SCAR 18 equipa dos puertos USB-A 3.2 Gen2, dos USB-C Thunderbolt 5, un conector HDMI 2.1, un puerto Ethernet 2.5G, jack de 3,5 mm para audio y un conector propietario para la carga principal. También dispone de Wi-Fi 7 tribanda y Bluetooth 5.4.

El teclado incluye pad numérico, teclas macro configurables y un touchpad generoso. Todo el sistema es retroiluminado y personalizable mediante Armory Crate, que permite ajustar modos de rendimiento, con iluminación Aura Sync. En cuanto al audio, el dispositivo ofrece cuatro altavoces con certificación Dolby Atmos y un micrófono con cancelación de ruido mediante IA. Además, se incluye un mouse gamer con sistema de iluminación RGB.

¿Y cómo es el interior? El equipo viene configurado con 64 GB de RAM DDR5 a 5600 MHz y 2 TB de almacenamiento NVMe PCIe 4.0, lo que se traduce en un almacenamiento enorme y ultrarrápido, ideal para cargar juegos y archivos pesados. Lo mejor de todo es que estas piezas se pueden actualizar fácilmente gracias a un sistema de acceso rápido sin necesidad de destornillador. Con tan solo un botón podemos abrir la cubierta inferior de la laptop y acceder al sistema interno. La refrigeración se apoya en tres ventiladores de gran tamaño que permiten mantener las temperaturas bajo control incluso a plena carga. Ahora, al ejecutar programas como Cyberpunk 2077 por un buen rato, la máquina sí se llega a calentar; sin embargo, no se siente tanto como en otros modelos.

La parte inferior de la laptop se abre fácilmente, solo con un botón, de tal manera que no es necesario usar destornillador. / Christian Mestanza Arquiñigo

La batería, de 90 Wh, ofrece entre 5 y 6 horas de autonomía en uso ligero, aunque Asus recomienda mantener el equipo conectado para tareas que exijan su máximo potencial. Como anécdota, se me ocurrió sacar la laptop en pleno viaje y usarla solo con la batería y las luces encendidas: como resultado se colgó. Desde ese momento siempre que trabajé con el equipo desenchufado apagué las luces. Cabe aclarar que el SCAR 18 también incluye un cargador de viaje, más pequeño y ligero, para desplazamientos en los que no se requiera toda la potencia del equipo.

En las pruebas realizadas, el SCAR 18 demostró ser capaz de mover los títulos más exigentes a 1440p con gráficos en ultra por encima de los 120 fps, e incluso permite jugar en pantallas externas a 4K mediante HDMI 2.1, si lo conectas a tu TV, por ejemplo, aprovechando tecnologías como DLSS 4 y Nvidia Reflex 2 para maximizar la fluidez y reducir la latencia.

El Asus ROG Strix SCAR 18 no es una laptop para todos los públicos: su precio elevado y dimensiones lo orientan a jugadores que buscan lo mejor del hardware portátil sin importar el tamaño o la portabilidad tradicional. Para ellos, es una inversión que combina rendimiento extremo, diseño llamativo y facilidad de actualización en un solo equipo. Para el resto de mortales, probable sea una bella pieza de vitrina que apreciar.