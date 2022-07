El iPhone 14 es uno de los celulares más esperados por los usuarios. Esta nueva versión del dispositivo móvil de Apple traerá nuevas funciones y herramientas. Sin embargo, el precio aún no ha sido anunciado y medios británicos y norteamericanos han señalado que este podría costar más de US$ 100.

De acuerdo a una entrevista con The Sun, Dan Ives, jefe del grupo de analistas Wedbush Securities, señaló que los precios de la cadena de suministro es la fuerza impulsora detrás del aumento. “Creemos que se avecina un aumento de precio de US$ 100 para el iPhone 14. Los precios han estado aumentando en toda la cadena de suministro, y Cupertino [la ciudad de California] necesita pasar estos costos al consumidor en este lanzamiento”, aseguró.

Es decir, el aumento del costo se debe a la situación actual en la economía mundial. Sin embargo, pese a que se podría entender este aumento en el precio del iPhone estándar, podría significar uno más grande para las otras versiones, dado que la versión Mini no saldrá a la venta.

¿Cuánto costará el iPhone 14?

De acuerdo con lo que ha recogido Forbes, los precios quedarían de la siguiente manera:

iPhone 14 - US$ 899 (iPhone 13 US$ 799).

(iPhone 13 US$ 799). iPhone 14 Max - US$ 999 (iPhone 13 Mini US$ 699).

(iPhone 13 Mini US$ 699). iPhone 14 Pro - US$ 1.099 (iPhone 13 Pro US$ 999).

(iPhone 13 Pro US$ 999). iPhone 14 Pro Max - US$ 1.199 (iPhone 13 Pro Max US$ 1.099).

“Si bien los US$ 100 dolerían, particularmente para los modelos estándar, los cuales tendrán el mismo diseño, cámaras traseras y chipset que el iPhone 13, el gran golpe financiero viene con el punto de entrada del rango que salta de US$ 699 a US$ 899″, añadió el medio.

La revista estadounidense también explicó por qué el modelo base también se verá afectado. “Este aumento de casi el 30% se debe a que Apple descontinuó el iPhone 13 Mini de 5,4 pulgadas a favor de un iPhone 14 Max de 6,7 pulgadas (también llamado ‘iPhone 14 Plus’) que empuja al iPhone 14 a la posición del modelo base”, afirmó.

Debido a que no se ha dado un precio exacto del iPhone 14, no se puede dar un aproximado para el mercado peruano. Pero, se puede esperar que si aumenta el costo para Estados Unidos, país de origen de la marca, también se incrementará para Perú, con una cantidad parecida. En caso el precio en dólares se mantenga, su traducción a soles sería: