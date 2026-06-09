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Varios estudios han encontrado una correlación entre una mayor adoptación de los teléfonos inteligentes y la baja en la tasa de nacimientos.
Varios estudios han encontrado una correlación entre una mayor adoptación de los teléfonos inteligentes y la baja en la tasa de nacimientos.
/ Lukas Gehrer/Pixabay
Por Agencia AFP

Mientras los gobiernos de todo el mundo luchan por encontrar formas de revertir la drástica caída de las tasas de natalidad, nuevos estudios sugieren que han pasado por alto a un culpable clave: el teléfono inteligente.

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