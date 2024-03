Tras la aparición de los sistemas operativos iOS para iPhone y el Android con la llegada del mítico HTC Dream, en la primera década del siglo XX, Microsoft no se quedó con las manos cruzadas y respondió con el Microsoft Kin.

Se trata de un producto del que pocos tienen el recuerdo, pero que en su momento marcó la lucha inicial de los novedosos smartphones.

Un informe de la página Xataka recuerda esa historia, en el no solo fue la lucha entre marcas como Apple, Google o Samsung. Microsoft ya tenía varios años con dispositivos móviles, pero tenía que hacer varios cambios.

El producto estrella era Windows Phone, pero la respuesta de llamó Windows Kin. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué esto generó una lucha interna en la compañía de Bill Gates?

La empresa tenía su línea de dispositivos móviles: Windows Mobile. Aunque el real cambio de esta línea sería en el 2010, para la época en que salió el iPhone, Microsoft ya tenía en marcha el ‘Microsoft Pink’, o ‘Project Pink’.

Kin no tuvo mucha duración. Los enfrentamientos internos había preparado un final anunciado de la propuesta. (Foto: xataka.com)

Al frente de este proyecto estaba James Allard, más conocido como J Allard, en el 2008. Por otro lado, Andy Lees estaba trabajando en Windows Phone. Eran dos equipos totalmente independientes, y su visión también era distinta.

El duelo lo ganó Lees y quedó a cargo de Pink y del reinicio de Windows Mobile (Windows Phone). En abril del 2010 se presentó Microsoft Kin, el nombre comercial del proyecto y lo hicieron con un vídeo extraño: un adolescente compartiendo foto de su torso con otro menor.

El concepto de su teléfono estaba enfocado en las redes sociales y a la comunicación. Pero la propaganda causó muchas críticas por promover el sexting. Se lanzaron dos productos: el Kin ONE y el Kin Two.

Ambos tenían un panel táctil capacitivo, cámaras, y un teclado QWERTY deslizable. Con el mismo sistema operativo, sin tienda de aplicaciones, no había juegos, no existía una app de calendario ni sincronización con Outlook, no había aplicaciones de mensajes instantáneos como Messenger y el teclado estaba a medias.





Finalmente, se cree que para al lanzamiento solo se vendieron 500 unidades, las tiendas tuvieron que devolverlo y al año siguiente dejaron de estar en venta. Fue retirado del mercado.