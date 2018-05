Móviles: Cómo eliminar las apps de fábrica de tu smartphone

Seguramente, más de una ocasión has querido desinstalar una aplicación de tu smartphone y simplemente no has podido. Esto se debe a que los fabricantes instalan algunas apps en Android que no se pueden eliminar de forma sencilla, y que tan solo pueden ser inhabilitadas desde los ajustes.

Sin embargo, existe una forma de eliminar cualquier aplicación sin necesidad de entrar al código de tu equipo (root).

Para ello, necesitamos activar la depuración USB, por lo que debemos dirigirnos a Ajustes del teléfono / Información acerca del teléfono / número de compilación. Una vez aquí es necesario presionar sobre este apartado para acceder a las opciones de desarrollo.

Una vez aquí, activaremos la depuración USB. El siguiente paso es descargar la aplicación App Inspector, que nos indicará la ubicación exacta de cada app dentro del sistema operativo, información relevante para poder eliminarlas.

Ahora, necesitamos descargar los drivers de nuestro dispositivo, los cuales podemos conseguir desde la página de Android Developers, basta con buscarlos por marca y listo. También es necesario tener Adb activo en tu computadora.

El siguiente paso es en nuestra PC. Escribe CMD en el buscador de Windows y ejecútala con permisos de administrador. Después, conecta tu teléfono a la computadora y escribe “ADB Devices”, en una ventana de comando sin las comillas.

(Foto: GDA El Universal - México)

A continuación, debería aparecer “List of devices attachetd” y un número que identifica a tu teléfono. Ahora escribe ADB Shell.

En esta parte es donde eliminamos las apps indeseadas, utilizando el nombre del paquete de cada app que nos dio App Inspector.

Una vez que sepas el paquete que quieres borrar, escribe lo siguiente: “pm uninstall-k-user-0 nombre.del.paquete”, sin las comillas y cambiando “nombre.del.paquete.” por el de la app que deseas.

Acepta el comando y si en tu pantalla aparece la palabra “Success” has eliminado de manera satisfactoria la aplicación.

Vale resaltar que realizar estos pasos son complicados, por lo que es recomendable buscar un programador de móviles.

GDA

El Universal - México