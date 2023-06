A día de hoy, múltiples empresas en el sector móvil actualizan sus celulares por varios años. La firma asiática Samsung es una de ellas, ya que asegura, como mínimo, tres años de actualizaciones de software. En sentido, los equipos que tengan más de ese tiempo ya no recibirán las nuevas versiones de Android 14, entre los que encontramos los Galaxy S20 o los plegables Z Flip o Fold.

Pero estos modelos no son los únicos. De acuerdo a la lista realizada por SamMobile, serían 19 equipos que ya no contarán con la nueva versión de Android, lo que sería el sistema operativo propio de Samsung, el One UI 6.0.

Los 19 celulares Samsung que se quedarán sin Android 14

Aquí tenemos la serie Galaxy S20 y los Note 10, de la gama alta, pero también están celulares populares como el Galaxy A51, A71 o A32 de la gama media/baja.

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Como podemos observar, los equipos aquí mostrados ya tienen tres años de haberse lanzado, por lo que para cuando llegue Android 14 podrían no recibir la actualización. Sin embargo, sí recibirán las actualizaciones de seguridad, ya que por lo general las empresas mantienen los parches de seguridad por uno o dos años más.

En cuanto a los equipos que sí recibirán Android 14 podemos numerar a todos los terminales de la firma surcoreana que han sido lanzados a partir de 2021. Es decir, todos los dispositivos de las series Galaxy A, Z, S, M y F de 2021 en adelante.