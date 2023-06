En el marco del Nintendo Direct, se confirmaron múltiples videojuegos para la consola híbrida Switch. Uno de ellos fue Batman: Arkham Trilogy, una trilogía que incluye a los títulos que desarrolló el estudio de Rocksteady.

De manera concreta, la Arkham Trilogy está compuesta por Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City y Batman: Arkham Knight. No se incluyó Batman: Arkham Origins, debido a que este juego no fue desarrollado por Rocksteady, sino por Warner Bros. Montreal.

/ Warner

No se confirmó la fecha de lanzamiento, como sí lo ha hecho Metal Gear Master Collection para el 24 de octubre o Super Mario Bros. Wonder para el 20 de octubre. Nintendo señaló que el estreno de la Arkham Trilogy será en el otoño europeo, un periodo que comprende los meses entre setiembre y diciembre. En otras palabras, el juego llegará antes de fin de año.

Otro detalle confirmado es que la trilogía llega con todos los DLC lanzados para los tres títulos, y que el ‘port’ del juego ha sido obra de Turn Me Up Games. El estudio norteamericano ha sido responsable de la adaptación de It Takes Two y Tony Hawk’s Pro Stkater 1+2 a la Switch.