Norma Lyra Gálvez Abarca, madre de la periodista de Panamericana TV Milagros Leiva, falleció este lunes 19 de octubre tras batallar contra una enfermedad. Hasta el momento, la conductora de ‘Esta noche’ no se ha pronunciado sobre esta dolorosa pérdida.

Sin embargo, las muestras de afecto no tardaron en llegar. El excandidato presidencial Rafael López Aliaga fue uno de los primeros personajes públicos en acercarse a la comunicadora. “Que Dios le conceda el descanso eterno y brinde fortaleza y consuelo a toda su familia en este difícil momento”, expresó el líder de Renovación Popular.

Aunque no se ha informado oficialmente la causa de la muerte, días atrás Leiva había compartido en sus redes sociales un mensaje sobre la salud de su madre. Allí contó que padecía diabetes y que esta le causaba complicaciones en el hígado. En ese texto, la periodista confesó que quería volver a los momentos compartidos con ella, desde los juegos de infancia hasta el reencuentro al final de cada jornada de trabajo, y que solo pedía a Dios que no sufriera.

Esta es la segunda despedida en poco tiempo para la presentadora, cuyo padre falleció a inicios de 2025. Entonces, la noticia le llegó en pleno programa en Willax y se retiró del set pidiendo disculpas a los televidentes. Desde El Comercio, expresamos nuestras más sentidas condolencias a Milagros Leiva y a toda su familia en este momento de dolor.