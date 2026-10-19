La periodista Milagros Leiva, conductora de ‘Esta noche’ en Panamericana TV, atraviesa un momento de duelo tras la muerte de su madre, Norma Lyra Gálvez Abarca. (Foto: Nancy Dueñas/ USI)
La periodista Milagros Leiva, conductora de ‘Esta noche’ en Panamericana TV, atraviesa un momento de duelo tras la muerte de su madre, Norma Lyra Gálvez Abarca. (Foto: Nancy Dueñas/ USI)
Por Redacción EC

Norma Lyra Gálvez Abarca, madre de la periodista de Panamericana TV Milagros Leiva, falleció este lunes 19 de octubre tras batallar contra una enfermedad. Hasta el momento, la conductora de ‘Esta noche’ no se ha pronunciado sobre esta dolorosa pérdida.

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