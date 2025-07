El ‘streamer’ Antonio Crespo Galán, más conocido como Furrey, sufrió un violento accidente de tránsito el pasado 9 de julio cuando se desplazaba en scooter eléctrico por la avenida Nicolás Arriola, con rumbo a su trabajo, en la conducción del programa ‘Habla Good’.

De ese modo, tras ser impactado por un vehículo de placa A9T-105, que conducía Pablo Castillo, fue lanzado varios metros sobre la pista, siendo internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Javier Prado, donde actualmente lucha por su vida.

Captan momento del robo de sus pertenencias

Minutos después del impacto, el ‘streamer’ fue víctima del robo de su mochila, que contenía documentos personales como su carné de extranjería, además de tarjetas bancarias que, según declaró su esposa Giselle Minchola, fueron vaciadas.

Momento en el que un sujeto se llevó la mochila de Furrey

Aunque la identidad del ladrón se desconoce, cámaras de seguridad captaron el momento en que, mientras varios transeúntes intentaban ayudar a Furrey, un sujeto se acercó, se colocó la mochila al hombro, alejándose con rumbo desconocido.

El hombre vestía una casaca negra y actuó con total naturalidad, que se retiró sin levantar sospechas. La Policía ya analiza el video para dar con el responsable.

Hablemos del delincuente que se llevó la mochila de Furrey. La gente se amontona y aparece este sujeto de casaca negra, lleva en la mano una chompa roja. Se colocó la mochila de Furrey y la cubre con la chompa para luego caminar hacia la avenida Canadá (8/?) pic.twitter.com/2azQuBRSYc — Patrick Valentin (@PatrickVTorres) July 12, 2025

¿Qué contenía la mochila robada?

De acuerdo con Sebastián Perleche, amigo cercano del ‘streamer’, en la mochila se encontraban su billetera, tarjetas bancarias, documentos personales, y lo más importante: su carnet de extranjería

Este último esencial para realizar trámites médicos, legales y migratorios en Perú, y su ausencia habría dificultado la atención que requiere Furrey tras el impacto.

Esposa de Furrey revela que delincuentes vaciaron sus cuentas bancarias. (Foto: Instagram)

Policía se negó a recibir la denuncia, según abogado

De otro lado, el abogado de Furrey, Jener Cáriga, denunció que la madre del ‘streamer’ acudió a la Comisaría de Apolo para presentar la denuncia por el robo, pero los agentes se habrían negado a tomarla porque no se conocía la identidad del autor.

“La señora nos dijo que no quisieron aceptar la denuncia. Le preguntaron si tenía identificado al ladrón y, al no tenerlo, no procedieron” , indicó Cáriga en entrevista con Exitosa.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En conversación con Exitosa, el abogado de Antonio Crespo 'Furrey', Jener Cáriga, mencionó que su patrocinado también fue víctima de hurto tras ser atropellado. Si bien su familia intentó presentar una denuncia por tal acto, la policía nacional del… pic.twitter.com/zcgNTF9MsQ — Exitosa Noticias (@exitosape) July 12, 2025

Ante esta negativa, la defensa legal del youtuber presentará una denuncia directamente ante el Ministerio Público, para exigir que se investigue el hurto y las operaciones fraudulentas realizadas con sus cuentas.

Además, Cáriga dijo que solicitarán que las entidades bancarias implicadas respondan por no haber activado las medidas de seguridad de forma oportuna, permitiendo así retiros y compras no autorizadas.

Dictan 6 meses de prisión a chofer que atropelló a Furrey

El Poder Judicial dictó seis meses de prisión preventiva contra Pablo César Castillo Ticerán por tentativa de homicidio en agravio del influencer Antonio Crespo Galán, conocido como Furrey.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tránsito y Seguridad Vial de Lima declaró fundado en parte el pedido del Ministerio Público, ya que el investigado se acogió a la terminación anticipada.

#AudienciaPJ. Poder Judicial ordena seis meses de prisión preventiva contra Pablo César Castillo Ticerán por el delito de tentativa de homicidio en agravio de Antonio Crespo Galán #CasoFurrey. pic.twitter.com/r0wvzygfU8 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) July 13, 2025

La medida rige hasta el 9 de enero de 2026, según dispuso el juez Max Ignacio Cirilo Diestra, mientras que el Inpe determinará a qué penal será trasladado.

Tras el accidente, Furrey sufrió fracturas en las costillas, una de las cuales perforó un pulmón, además de lesiones en la clavícula y múltiples contusiones.

Actualmente permanece con ventilación mecánica y no puede ser operado debido a complicaciones médicas, declaró su abogado.