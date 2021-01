El actor Rupert Grint, reconocido por haber dado vida a Ron Weasley en la saga cinematográfica de “Harry Potter”, aseguró que estaría dispuesto a volver a interpretar al joven mago en algún futuro proyecto.

En una reciente entrevista con el portal Comicbook, en la que también habló de la segunda temporada de la serie “Servant”, Grint no descartó volver a dar vida al mejor amigo de Harry Potter de darse la oportunidad.

“No lo sé. Nunca diría absolutamente no, pues fue una gran parte de mi vida y me gusta mucho ese personaje y sus historias. Así que sí, quiero decir, estaría dispuesto a hacerlo en el momento adecuado. No sé qué capacidad sería esa, pero ya veremos”, respondió el actor.

Como se sabe, Rupert Grint interpretó a Ron Weasley durante todas las ocho películas de Harry Potter y ciertamente es uno de los actores más recordados del elenco junto a Daniel Radcliffe y Emma Watson.

En estos momentos, la franquicia que nació de los libros de J.K. Rowling está centrada en “Animales Fantásticos”, producción ambientada antes de los eventos de la primera película de Harry Potter.

Por otro lado, el actor Rupert Grint también anunció el estreno de su cuenta de Instagram, y su primera fotografía conmovió a todos, ya que se trata de una instantánea al lado de su hija, fruto de su relación con Georgia Groome.

