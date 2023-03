Rafael Cardozo fue el primero que salió a hablar sobre su ruptura con Carol Reali, señalando que le dolió que su expareja anunciara que tiene una nueva relación. Tras estos dichos, la ex chica reality mencionó que para ella no tiene nada de malo.

“Eso depende de cada uno [el luto], de hecho, ese luto se tiene desde mucho antes que una relación se termina. Bueno, de eso no tengo nada malo que decir, más bien desearle el bien que sea feliz”, dijo ‘Cachaza’ en el programa “Amor y fuego”, en alusión al exparticipante de “Esto es guerra”.

Respecto a las razones que propiciaron su ruptura con Rafael Cardozo, la también modelo y bailarina explicó cuáles fueron.

“Es una relación larga, es difícil encontrar un solo motivo, fueron varias cosas, pero que se intentó arreglar en su momento y que no se dio y todo bien, la vida sigue, cada uno sigue su rumbo”, manifestó.

“Uno intenta arreglar las cosas y se trató de solucionarlo de alguna manera, pero cuando se ve que ya no va, eso no es de un mes atrás. De hecho, eso venía de un buen tiempo”, añadió la brasileña, quien actualmente tiene una relación sentimental con el actor André Bankoff.

Rafael Cardozo le reprocha a Carol Reali sobre el inicio de una nueva relación

A fines de febrero, Rafael Cardozo opinó que ‘Cachaza’ no debería exhibir tanto en redes sociales su romance que tiene con André Bankoff.

“Mi hija tenía un cariño por Carol, siempre la seguía y todo en redes, pero yo nunca fui de compartir mucho de mi relación. Las últimas fotos fue cuando entregué el anillo”, afirmó al programa “Estás en todas”.

De hecho, el exconcursante de “Esto es Guerra” se mostró sorprendido ante lo que para él es otra Carol Reali.

“Yo sigo siendo lo mismo y cuando dicen que conocemos a las personas en los peores momentos o cuando se aleja, yo la estoy conociendo ahora también, novedad para mí (...)”, dijo.

“He aprendido que tú puedes enamorarte al día siguiente, no hay problema, hay que haber un luto, de repente de mantenerlo en privado. Tienes que entrar a una relación respetando la anterior también, entonces no el luto de no enamorarse, ese luto no existe, te enamoras, te enamoras”, agregó.

“Lloré mucho, solo, aunque dos personas que me vieron llorando, mi amigo el DJ y la señora que trabaja en mi casa, lloró conmigo, fue difícil para mí, muy difícil”, sostuvo.