Christian Domínguez salió a responder a Mónica Cabrejos y expresó su molestia ante las recientes declaraciones de la exconductora de televisión, quien calificó como recicladora a Karla Tarazona y recordó las infidelidades del pasado del cantante.

En entrevista con el diario Trome, Domínguez se mostró fastidiado por las declaraciones de Mónica Cabrejos en el podcast “Café con la Chévez”, donde recordó los errores del pasado del cantante. Según Christian, solo lo hizo para promocionar su unipersonal.

“La señora perdió todo mi respeto cuando salió en televisión para hacer su gira de medios y promocionar su unipersonal, pero utilizando a Karla en su show para generar polémica. Le tenía consideración y había cordialidad, pero ya no. A mí me hizo una analogía con una bolsa de basura”, señaló.

“Siento decepción, me pareció vulgar, decepcionante, ordinaria, y me da lástima que por vender su unipersonal tenga que comentar esas analogías sin saber que va a herir susceptibilidades. Es triste ver que las personas tengan que colgarse de alguien más de una vez para que te funcione algo porque con nombre y apellido no has logrado absolutamente nada”, agregó el cantante.

Mónica Cabrejos aconseja a Karla Tarazona que "deje vivir" a Christian Domínguez

Asimismo, Domínguez tuvo una dura crítica a Mónica Cabrejos, a quien calificó como “una persona indeseable e impresentable”.

“Al decirle ‘recicladora’ me está diciendo ‘bolsa de basura’ o hasta ‘excremento’. Es penoso que una profesional de la psicología se exprese así de un ser humano”, puntualizó el cantante de cumbia. Hasta el momento, Karla Tarazona ha preferido el silencio.