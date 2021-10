Sebastián Tamayo continúa siendo blanco de críticas luego de terminar su romance abruptamente con Shirley Arica dentro del reality “El poder del amor”. El colombiano no solo ha sido juzgado por su radical decisión, sino también por los fuertes calificativos que usó en su discusión con ella.

En el capítulo 72, Sebastián aseguró que él y la popular ‘Chica realidad’ no están en la misma sintonía y que por eso decidieron tomar caminos separados, sin embargo, la peruana rechazó su versión y dejó entrever que el distanciamiento coincide con el acercamiento que tuvo con Jessica Stonem.

Aunque la mexicana negó ser la tercera en discordia y que solo tiene una amistad con el modelo colombiano, Shirley Arica le reclamó a su expareja el haberla responsabilizado por la ruptura.

“Vienes acá a echarme toda la culpa a mí del problema y dejar como si tú fueras la víctima y no es así”, cuestionó. Sus declaraciones provocaron un fuerte cruce de palabras con Sebastián que decidió no quedarse callado.

“Me cansé que me mandaras a la mier*** Esa es la clase de mujer que tú eres, (…) te he tenido mucha paciencia, mucha. Toda Latinoamérica sabe la clase de grosera que eres; todo el mundo lo sabe. No me vengas a inventar maricad***”, arremetió el modelo.

Vanessa Claudio, la conductora del programa turco, se vio obligada a intervenir y a intentar poner paños fríos a la acalorada discusión pidiéndole a ambos que midan sus palabras. “Si exigen respeto, también denlo. Den el ejemplo. Pueden llegar al mismo punto sin utilizar palabras groseras”, cuestionó.

En redes sociales, las críticas no han parado contra Sebastián Tamayo. En su cuenta de Instagram, los usuarios cuestionaron su falta de caballerosidad y por haber terminado su relación con la modelo peruana.

“No te quedas atrás, cuando te enojas también dices cosas muy fuertes ofensivas, bájale también 2 rayitas a tu impulso”; “Ya fue sebas te me caíste”; “Decías que la querías y la atacas”; “Pregona con ejemplo”, son algunos de los comentarios de sus seguidores.

