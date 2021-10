Shirley Arica expresó su incomodidad y exigió respeto a Sebastián Tamayo, luego que el colombiano le hiciera un gesto obsceno durante uno de los juegos del reality romántico “El poder del amor”.

En el capítulo 49 del famoso reality turco, la modelo peruana se mostró visiblemente molesta por la actitud de su compañero, y dijo que debería evitar hacer este tipo de bromas pesadas con todas las participantes.

“No es la primera vez que me hace una broma de ese tipo, y me molesta bastante. Creo que debería moderar ese lado no solo conmigo, sino con todas las chicas de la casa, porque no todos entendemos su humor”, sostuvo la popular ‘chica realidad’.

Arica se refería al gesto obsceno que hizo el colombiano mientras jugaban el reto de las pinzas, precisamente cuando ella se encontraba con los ojos vendados. Se enteró lo sucedido luego que sus compañeras se lo comentaran.

“Me siento ofendida porque no soy un objeto para que me cojan de esa manera, soy mujer, me debe respeto, y a todos por igual. No me gustó lo que hizo, no me gustó escuchar cómo se refiere a mí en ciertos capítulos”, cuestionó.

“Yo exijo que me respeten, y a mí no me parece una broma”, acotó tras mostrar su preocupación por la emisión de las imágenes.

