Katia Palma se presentó en un programa de Studio 92, donde conversó con Mateo Garrido Lecca y el ‘Cholo’ Mena. La jurado del programa “Yo Soy” se mostró en confianza con los locutores y se animó en contar un secreto de su vida.

La actriz cómica se animó en revelar su íntimo secreto a pedido de los conductores del programa radial, quienes la incentivaron a decirlo a nivel nacional.

“Perdí mi virginidad a los 36 años”, expresó Katia Palma ante la sorpresa de los dos jóvenes locutores de Studio 92.

Mateo Garrido Lecca quedó impactado. Él pensaba que su amiga iba a revelar otra cosa de su vida, pero finalmente aplaudió la valentía de Katia.

“Esa no me la sabía, yo me sabía otra. Dios Santo”, comentó el locutor radial entre risas. Por su parte, El ‘Cholo’ Mena no pudo emitir comentario alguno y se quedó con la boca abierta.

