Las recientes revelaciones de Pamela López en torno a las infidelidades de Christian Cueva han generado diversas reacciones, principalmente en las mujeres que han sido vinculadas al futbolista. Una de las últimas en pronunciarse ha sido la modelo argentina Macarena Gastaldo, quien se ha mostrado descontenta por ser mencionada en el caso.

A través de sus stories en su cuenta oficial de Instagram, Gastaldo compartió un mensaje luego de la entrevista de Pamela López con Magaly Medina, donde la aún esposa de Christian Cueva dio una lista de mujeres con las que ‘Cuevita’ le fue infiel.

“Pueden dejar de vincularme, por favor, con gente que no tengo nada que ver. No sé con qué fundamento aparece mi nombre en un lío ajeno. No tengo nada que ver y no me rompan las b... que estoy tranquila”, escribió la exchica reality.

Macarena Gastaldo / JHERSSON

Como se recuerda, en la conversación con Magaly Medina, Pamela López mostró los mensajes que intercambió con Christian Cueva, donde él confesó sus infidelidades, y entre los nombres citados, apareció el de Macarena Gastaldo.

Por si fuera poco, en las conversaciones de WhastApp también destaca: En 2016, el apellido Soifer; durante 2017 y 2018, menciona a Pamela Franco, Melissa Klug, Macarena Gastaldo, Shirley Arica y la ‘Chama’; y en 2019, subraya la relación clandestina con Pamela Franco.

