En su perfil de Instagram, Mayra Couto compartió un mensaje en el que mencionó estar orgullosa de su cuerpo y también reflexionó sobre la pérdida de peso.

“Muchas veces me han dicho “has bajado de peso, qué bien se te ve” y la causa de esa pérdida de peso puede haber sido por motivos muy tristes”, dijo en las primeras líneas de su texto que acompañó con una fotografía donde la vemos sonriendo y luciendo un pantalón jean, un polo floreado y una casa negra.

La recordada actriz de “Al fondo hay sitio” dijo sentirse feliz de alcanzar sus metas gozando de buena salud mental y física. “Hoy me siento feliz de lograr las metas que me he propuesto, con buena salud mental y física y varios kilos demás. Gorda y sana > flaca y enferma/triste”, añadió en su texto.

Su mensaje de la actriz generó diversos comentarios. Hubo quienes se mostraron en contra de su reflexión y otros la apoyaron.

“Ser flaca no significa estar triste, uno cambia su físico por amor propio más que nada, personas que cambian por otros no logran sus objetivos”, “Yo soy flaca y me siento feliz, no me siento triste como lo mencionas…seguro lo dijiste en término personal nomas”, “No todas las flacas están enfermas y no toda gordura es sana, estigmatizar los cuerpos ya sea por flacos o por gordos no está bien, cada persona debe encontrar un equilibrio en su salud tanto física”, son algunas reacciones.

“Pase a leer los comentarios, es increíble cuánta gente carece de compresión de lectura. Felicitaciones por sentirte cada vez mejor”, “La gordura no es salud, no confundir. Pero si estas bien de salud, genial”, “Lo importante es la actitud y no perder de vista los objetivos, y es grato verte en ese camino”, escribieron otros internautas.

