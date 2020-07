En una reciente entrevista con el programa “Magaly TV, la firme”, la actriz y cantante Mayra Goñi se sinceró y habló sobre el fin de su relación con el reguetonero Nesty. En la conversación con Magaly Medina, la artista peruana confesó que la cuarentena y el estrés fueron los detonantes para poner punto final a su romance.

“Yo siempre voy a decir que es un caballero, pero creo que fue innecesario poner quien terminó la relación o porque. Yo creo que él se dejó llevar por la cólera, ustedes saben que uno en estos momentos no sabe cómo actuar, o por rabia e impulso hacer las cosas”, contó Mayra Goñi en el programa de ATV.

“No es por un tema de celos, es por un tema de ya la desesperación, se nos juntaron muchas cosas, el estrés mismo de estar encerrados y los problemas nos jugó una mala pasada. Pretendo ser su amiga en algún momento. Es difícil comunicarnos y estar como si nada porque hay un cariño, amor, y eso no se va de la noche a la mañana”, añadió.

Al ser consultada por una posible reconciliación con el cantante cubano, Mayra dijo que mantiene comunicación con él, pero que no quiere “forzar nada”.

“En algún momento nos hemos escrito (Mayra y Nesty) para saber cómo estamos. Como te vuelvo a repetir, nosotros no hemos terminado mal, de hecho hay un cariño especial, pero no queremos forzar nada”, precisó Mayra Goñi.

Asimismo, sobre su presunto acercamiento con el actor venezolano, Jesús Mosquera, Goñi dijo que él solo la sigue en redes sociales, pero que no lo conoce ni ha conversado con él.

“Debo haberle agradado, debió ver que soy actriz o cantante y me siguió. Yo no tengo la culpa, después de eso ya me están relacionando y no hay nada, porque ni siquiera en conversado con esta persona… Es churro”, dijo la actriz.

