La empresaria y modelo Melissa Klug confirmó que se contagió de Covid-19 y ese fue el motivo de su ausencia en las Elecciones Generales 2021 el último domingo. Ahora se encuentra aislada en su casa, recuperándose de la enfermedad.

En una reciente entrevista con el diario Trome, la madre de los hijos de Jefferson Farfán contó detalles de su estado de salud y señaló que su saturación se mantiene estable, pese a que tuvo algunas complicaciones con el asma.

“Me contagié de Covid-19, estoy en cama, pero gracias a Dios voy mejorando… (Llevo) ocho días. Estoy aislada en mi casa. ‘La Chama’ y ‘Mandi’ (sus amigos) me están cuidando, son mis angelitos”, señaló Klug.

“Mi abuelita vive a una cuadra de mi casa y mis hijos están bien, gracias a Dios no se han contagiado. Apenas tuve síntomas me saqué la prueba molecular y me encerré en mi cuarto”, añadió la popular ‘Blanca de Chucuito’.

Asimismo, Melissa Klug reveló que una doctora le hace seguimiento diario para controlar su estado de salud. Sobre los síntomas, dijo que tiene dolor corporal, pero que gracias a la rápida detección de la enfermedad pudo tratarla a tiempo.

“Tengo una doctora que me controla a diario, es la mamá del amiguito de Jeremy (su hijo) del ‘cole’, una capa. Me ayuda bastante… Me controlé rápido y tomé los medicamentos que me enviaron. Tampoco hice fiebre, solo me duele la cabeza y se me complicó con el asma. El cuerpo te duele como si te hubiera pasado un camión. Ya me hice todos los exámenes y salí bien, falta poco para que me den el alta con la bendición de Dios”, precisó.

