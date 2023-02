La modelo Rosángela Espinoza se volvió noticia luego de pasar más de un mes de vacaciones en Dubái, uno de los destinos más caros del mundo. Desde su regreso, ha enfrentado diversas críticas y recientemente compartió un mensaje sobre la amistad.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la popular ‘chica selfie’ publicó un video que recoge las mejores imágenes de su viaje y, junto al material audiovisual, escribió un extenso mensaje sobre los verdaderos amigos.

“Vi un video de @willsmith diciendo esto: La gente con la que pasas tiempo cumplirá o destruirá tus sueños. No todo el mundo se merece estar a tu lado. Tienes que defender tu luz con tu vida. No te andes juntando con payasos que no te ayuden a brillar. El prerrequisito para pasar tiempo con cualquier persona es que te hagan crecer y te inspiren”, escribió al inicio de su post.

“¿Por qué escribo esto? Porque hay mucha gente falsa y que solo se te acercan por conveniencia o para sacar provecho y lo peor de todo dicen ser tus amigos. Valora tu tiempo y no lo desperdicies con gente que no vale la pena. Estoy valorando mucho estos espacios de soledad porque sé que se viene mi mejor versión o ya lo estoy. Nunca es tarde para volver empezar”, añadió en su mensaje.

Como se recuerda, recientemente Rosángela Espinoza protagonizó una tensa discusión con Brunella Horna en el programa “América Hoy”. Todo empezó cuando Brunella cuestionó los viajes de ‘Rous’ y pidió que no la comparen con los viajes que ella había realizado en el pasado.

“Quiero, al menos, las disculpas del caso porque te expresaste de una manera desubicada. Dijiste que no te comparen. No entiendo por qué lo dices. Dijiste en mi caso que no trabajo porque hiciste esa comparación”, reclamó ‘Rous’ mediante una videollamada desde Dubái.

Enlace en vivo con Rosángela Espinoza