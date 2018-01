El cantante colombiano Maluma confirmó su relación amorosa con Natalia Barulích, la modelo que protagonizó el videoclip de "Felices los 4". En entrevista con el programa "Al Rojo Vivo", el artista colombiano describió por primera vez los sentimientos que lo unen con la cubana. El video está disponible en la cuenta oficial de YouTube del programa.

“Yo creo que un buen viaje es estar acompañado de dos cosas: un buen destino y una buena compañía. Yo creo que la pasamos muy bien juntos, nos divertimos, nos queremos y nos apoyamos, yo creo que eso es algo muy fundamental y principal", manifestó Maluma.

Primicia: La primera foto que comprueba el romance de Maluma y Natalia Barulích https://t.co/6qYZsqslzr — Revista TVyNovelas (@TVyNovelasCol) 12 de noviembre de 2017

"En este momento estamos saliendo, nos gusta lo que estamos viviendo, me gusta su compañía y me apoya y me quiere, entonces eso… cómo nunca me habían visto, ¿no?”, agregó el colombiano.

En otra entrevista con el periodista Luis Sandoval del programa "Despierta América" de Univisión, el cantante dijo sobre su relación con Natalia Barulích:

¿Quién es es la muchacha bonita que se fue con Maluma a la nieve?, le preguntó Sandoval. "No sé. Que me digan, que cuenten", exclamó broma. Luego, Maluma explicó: "Ella es Natalia, Natalia Barulích. Estoy saliendo con ella. Es una niña muy especial, muy bonita. Nos queremos mucho. Estamos comenzando una relación. Por primera vez, puedo hablar del tema antes de las cámaras", reveló el colombiano.

"Han salido las fotos y me encanta que mis fanáticos me vean como un ser humano común y corriente que tengo derecho a enamorarme", agregó.

Maluma se siente tan bien al lado de la bella Natalia Barulích que ya piensa en cómo celebrarán juntos el Día de San Valentín. "Siempre la paso muy solo porque siempre la paso trabajando, pero espero pasarlo este año acompañado", dijo.

Luego que el cantante confirmara su relación con Natalia, la modelo cubana publicó a través de su Instagram Stories, un romántico mensaje dedicado al colombiano con motivo de su 24 cumpleaños.

"Feliz cumpleaños a Juan Luis, el hombre más increíble, talentoso, humilde y hermoso, con un alma aún más hermosa", escribió Natalia en el mencionado post de Instagram.



Los rumores sobre el romance entre el intérprete de "Borró cassette" y Barulích surgió a inicios de noviembre de 2017, luego que fueron captados juntos en un evento benéfico organizado por Eva Longoria.

Durante la gala, a la que también acudieron los padres y hermanas del artista colombiano, la pareja se mostró cariñosa.

Recientemente, la pareja fue captada paseando de la mano por calles de Italia.