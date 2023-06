La conductora de TV, Gisela Valcárcel brindó su respaldo al productor Sergio George, esto luego de que la cantante Daniela Darcourt señalara que George estaría “jugando” con los sueños de los artistas.

Saca la cara por Sergio George

Valcárcel manifestó su rechazo a los comentarios de la cantante e indicó que aprobó el último videoclip que grabará el productor con las ganadoras de su reality La Gran Estrella. Asimismo, aseguró que George no se burla de ningún peruano.

“No creo que se haya burlado de los sueños, no lo defiendo. Hay dos personas que tienen un sueño y Sergio les está cumpliendo”, sentenció la empresaria.

Respecto a las supuestas denuncias contra el productor

Gisela se refirió a las acusaciones en contra del productor indicando que las desconoce. “Yo no las conozco, así como Daniela tiene pruebas, yo también... Farik tiene talento, si quiere el Grammy lo logrará, es un super cantante”, añadió.

Por su parte, el productor le respondió al cantante diciendo: “¿Incumplimiento de un contrato? Si tú no sacaste música, brother, saca música entonces dime que no se cumplió. En todo caso una cosa, yo he firmado contrato 50/50, ¡yo!”, expresó.

¿Qué pasó con Farik Grippa?

El cantante Farik Grippa ha inciado un proceso legal contra la productora ‘Monumental Music’ por el presunto incumplimiento de un contrato. George fue involucrado en la acusación.

Por este motivo, es que Gisela Valcárcel respaldó a Sergio George de los comentarios que realizó Daniela Darcourt, quien manifestó que “el productor juega con los sueños de los artistas”.