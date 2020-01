Es comprensible que una persona no conozca el nombre de Joey King. La actriz de 20 años ha pasado más de una década trabajando en papeles menores escalando la empinada montaña que es Hollywood. Hasta hace muy poco su película más conocida fue “The Kissing Booth” (2018), una sacarina cinta romántica dirigida a adolescentes que mantiene un sorprendentemente bajo 13% de puntaje en el portal Rotten Tomatoes, aunque ya tiene preparada una secuela para el 2020.

Pero lejos de esta película, King ha mantenido una carrera interesante tanto en la pantalla grande como en la televisión. Su última serie “The Act” (2019) le ha valido una nominación a los Emmy en setiembre del 2019 y ahora la pone en competencia para ganarse un Globo de Oro a Mejor actriz en una serie limitada el próximo 5 de enero.

Basada en un caso de la vida real, esta producción de Hulu cuenta la historia de Gypsy Blanchard (King), una joven confinada a una silla de ruedas por sus múltiples enfermedades que asesina a su madre sobreprotectora (Patricia Arquette) luego de descubrir que esta sufría de trastorno facticio infligido (también conocido como síndrome de Münchhausen por poder) y que todos los males que supuestamente padecía eran parte de sus engaños.

Fuera de eso, la actriz ha participado en decenas de producciones desde el 2006, año en la que actuó de los sitcoms "The Suite Life of Zack & Cody" y "Malcolm in the Middle". Un año después interpretaría a la hija de Adam Sandler en la película "Reign Over Me", su primer papel en la pantalla grande.

En el 2008 participaría en la película de terror "Quarantine" y prestaría su voz para "Horton Hears a Who!". Un año después haría lo mismo en "Ice Age: Dawn of the Dinosaurs" como una de las castores que aparecen en el filme.

En 2010 tendría un papel protagónico en la película "Ramona and Beezus" junto a Selena Gomez. Dos años después aparecería en una de las cintas más esperadas del año, "The Dark Knight Rises" (2012), como la versión joven de Talia al Ghul.

El 2013 sería un año ocupado para King, quien participaría de la película "Oz the Great and Powerful" junto a James Franco como la niña de porcelana en lo que sería una de sus múltiples colaboraciones; junto a Shirley Jones en la comedia "Family Weekend"; en la película de terror "The Conjuring" como uno de los miembros de la familia Perron y finalmente junto a Channing Tatum y Jamie Foxx en la película de acción "White House Down".

También ha participado en la película "Wish I Was Here" (2014) con Zach Braff, la secuela de "Día de la independencia" que se estrenó en 2016 y en la película de terror "Wish Upon" en 2017, entre otras películas. En 2018, el mismo año en que lanzó "The Kissing Booth", también estuvo en la críticamente más aceptada "Summer '03" (61% en Rotten Tomatoes), así como la casi universalmente odiada "Slender Man" (7%).

King ha tenido más suerte en la televisión. Además de “The Act”, ha trabajado en series celebradas como “Bent” (2011), “New Girl” (2012), así como “Fargo” entre 2014 y 2015, además de la serie “The Flash” en 2016. Un variado repertorio para una actriz cuya carrera parece a punto de despegar. ¿Dónde aterrizará? Solo queda esperar.

