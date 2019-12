A inicios diciembre el director de “Star Wars: The Last Jedi” negó los persistentes rumores de que estaría encargado de la próxima trilogía de la popular opereta espacial. Esperen a los comunicados oficiales, dijo el realizador en una entrevista con Variety. Pero si se busca una señal que Johnson está fuera de la silla directoral de ‘una galaxia muy, muy lejana’ no se tiene que ir más lejos que la recientemente estrenada “The Rise of Skywalker”; diseñada para revertir todo lo que ocurrió en el Episodio VIII y entregarle una ‘carta de despido’ a Johnson.

ADVERTIMOS QUE EN ESTA NOTA DISCUTIREMOS DETALLES DE LA RECIENTEMENTE ESTRENADA “THE RISE OF SKYWALKER”.

El fracaso de la segunda trilogía

Cuando la Walt Disney Company adquirió “Star Wars” de Lucasfilm en 2012, la compañía se apresuró para crear una nueva serie de películas que se aprovecharan de la nostalgia de la franquicia y a los todavía vivos actores principales de la trilogía original: Mark Hamill, Harrison Ford y Carrie Fisher. La ‘Casa del Ratón’ había aprendido del relativo fracaso de las precuelas, que cambiaron mucho la fórmula mágica que convirtió a esta franquicia de 40 años en una de las más populares a nivel global.

► "Star Wars", en su capítulo final, es muy inferior a "The Last Jedi"

Cuando J.J. Abrams estrenó “The Force Awakens” en 2015, una de las críticas que cayeron sobre la película es que ‘homenajeaba’ de manera muy directa a “A New Hope”. Incluso George Lucas criticó la falta de originalidad de la película, según contó el CEO de Disney, Bob Iger, en su memoria “The Ride of a Lifetime” (2019):

“'No hay nada nuevo', Lucas dijo. En cada una de las películas de la trilogía original, era importante para él presentar nuevos mundos, nuevas historias, nuevos personajes, nuevas tecnologías. En esta, él dijo, ‘No habían suficientes saltos tecnológicos ni visuales’. No estaba equivocado, pero él tampoco apreciaba la presión en la que estábamos para darle a los mayores fanáticos un película que se sintiera ‘Star Wars’ por excelencia”.

► "Star Wars": todas las películas de salga, 'rankeadas' de la peor a la mejor

Quizás por eso Disney decidió elegir a Rian Johnson para dirigir la segunda película de la trilogía. Conocido en ese entonces por complejas cintas como “Brick” (2005) y “Looper” (2012), el realizador tenía una clara predilección por sorprender las expectativas de los espectadores y quizás podría revitalizar la franquicia.

Rian Johnson, antes de ingresar a "Star Wars, dirigió el aclamado episodio "Ozymandias" de "Breaking Bad".

Rian Johnson, el arriesgado

“The Last Jedi” (2017) esta cambió completamente lo que se esperaba de una de las aventuras de “Star Wars” y dio respuestas inesperadas para misterios que dejó “The Force Awakens”: ¿los misteriosos padres de la protagonista Rey? Unos simples chatarreros que la vendieron por un poco de dinero. ¿Dónde estaba Luke Skywalker? Se había recluido del resto galaxia al ver el daño que pensaba que su leyenda y la tradición de los jedis habían causado años atrás. ¿El misterioso villano Snoke? Muerto a la mitad de la cinta.

La revelación sobre Rey fue particularmente interesante. Después de dos trilogías donde se hablaba de la importancia de la familia Skywalker, que la protagonista fuera hija de gente común era uan manera de “democratizar” la Fuerza, hacía que cualquiera pudiera ser el siguiente gran héroe; trátese de una chatarrera de Jakku o un niño esclavo de Canto Bight.

Johnson también parece decir, mediante la historia de Rey, que el pasado no lo define a uno, algo en el que tanto Luke Skywalker como Kylo Ren parecen coincidir; el primero al resaltar los errores de los jedis y cómo llevó a su caída, el segundo con la frase “deja morir el pasado, mátalo si es necesario”.

Incluso Yoda parece coincidir con ambos, pues quema el templo que contenía toda la sabiduría jedi ante la indecisión de Luke, aunque resaltando a su antiguo discípulo de la importancia de aprender del mismo. “Enseña lo que has aprendido. Fuerza. Maestría. Pero debilidad, estupidez y fracasos también. Sí, el fracaso más que todo. El mejor maestro, el fracaso es. Luke, nosotros somos lo que ellos superan. Esa es la verdadera responsabilidad de todos los maestros”. Al final, Luke aprende a dejar su pasado y vuelve a convertirse en el héroe que fue.

Snoke, quien parecía el gran villano de la tercera trilogía, resultó ser irrelevante en "The Last Jedi". Foto: Lucasfilm.

Amada por críticos, odiada por los fans

Si bien “The Last Jedi” fue recibida bien por la crítica (mantiene un 91% en Rotten Tomatoes), no fue así de positivo por el público. Un sector minoritario, pero de opiniones con alto alcance, de fanáticos de “Star Wars” procedió con una campaña para desprestigiar a la película, acosando no solo a Johnson, sino también a la actriz Kelly Marie Tran, quien interpretó al personaje de Rose Tico en “The Last Jedi”.

Estas críticas parecen haber sido tomadas en cuenta por la Walt Disney Company y J.J. Abrams en “The Rise of Skywalker”, película que parece haber sido creada específicamente para deshacer lo presentado por Johnson dos años antes.

Si “The Last Jedi” buscaba dejar el pasado para encontrar un nuevo futuro, “The Rise of Skywalker” muestra un fetichismo por los viejos tiempos al traer de regreso al emperador Palpatine, el villano de las dos anteriores trilogías. Aún peor, encadena el destino del señor de los sith con el de Rey al hacerla su nieta.

Abrams parece decir que la única razón por la cual Rey es la heroína de esta trilogía es por pertenecer a una de las dos líneas sanguíneas más importantes de la galaxia, juntando su historia a los eventos de las películas anteriores. Incluso Kylo Ren, quien una película atrás parecía dispuesto a dejar todo su pasado, repara el casco que utilizaba para emular a la máscara de su abuelo y trabaja para el emperador Palpatine tal como Darth Vader. La historia se repite.

J.J. Abrams, responsable de la conclusión de la tercera trilogía de "Star Wars". Foto: AFP.

Que Lucasfilm, Disney y Abrams redujeran el rol de Rose Tico de la película, a pesar de tener uno de los papeles más importantes de “The Last Jedi”, muestra la minuciosidad que tuvieron para que los realizadores para evitar elementos que podrían causar polémica para “The Rise of Skywalker”, una actitud para apaciguar al sector de los fans que más se quejó.

Incluso la ‘controversial’ introducción de Luke Skywalker en Episodio VIII, donde famosamente el maestro jedi tira su sable de luz por un barranco, tiene una respuesta en la nueva película. En el momento en que Rey se busca deshacer del arma tirándola a la nave espacial de Kylo Ren, ahora en llamas, el fantasma del héroe rebelde la recupera. “¡El arma de un jedi merece más respeto!”, dice Mark Hamill.

¿El eterno retorno?

Con esto no estamos diciendo que apuntar a la nostalgia sea algo malo, si hace bien. Por ejemplo, el regreso de Billy Dee Williams como Lando Calrissian es una excelente manera de homenajear a la trilogía original, dándole un rol en la película que tiene sentido narrativo (el llamar a refuerzos para la Resistencia) y permitiendo una última imagen de él piloteando el Halcón Milenario como en “Return of the Jedi”.

Pero si lo único que se busca con “Star Wars” es regresar una y otra vez a la trilogía original, eso significará que realmente no habrán nuevas películas ambientadas en una galaxia muy, muy lejana, sino una repetición de las mismas bajo diferentes títulos y con otros actores. Un regreso a los errores del pasado.

“The Rise of Skywalker” actualmente tiene un 58% de frescura en la página Rotten Tomatoes, la peor calificación de una película de la saga desde la casi universalmente odiada “The Phantom Menace”. Por coincidencia, Rian Johnson estrenó “Knives Out” por estas mismas fechas, un thriller de misterio que actualmente presenta un 97% de frescura en la misma página web. Y si bien a todos pronósticos la cinta de “Star Wars” recaudará mucho más en taquillas, esta preferencia muestra que la nostalgia no es suficiente para honrar el legado de lo que es una de las sagas de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos.

