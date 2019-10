Con aroma de Oscar y tras ganar el León de Oro en el Festival de Venecia, “Joker” se estrenó la primera semana de octubre en la mayoría de cines de todo el mundo y este no hace otra cosa que alabar el trabajo de Joaquin Phoenix, su protagonista.

Phoenix, que suena como el gran favorito para llevarse el ansiado premio de la Academia como mejor actor, ahonda en los orígenes del gran enemigo de Batman en una cinta dirigida por Todd Phillips (trilogía de “The Hangover”) y en la que aparecen asimismo Robert De Niro y Zazie Beetz.

La buena recepción de “Joker” por parte de la crítica arrastra también una notable polémica que la acusa de alentar la violencia. Sobre esto, Warner Bros y el mismo Phoenix han negado que “la intención de la película, los cineastas o el estudio sea hacer de este personaje un héroe”.

MÁS ALLÁ DEL “JOKER”

El éxito del “Joker” ha devuelto a la palestra a Joaquin Phoenix, siendo “Her”, la película que protagonizó junto a Scarlett Johansson y que dirigió Spike Jonze en 2013 y “Inherent Vice” de Paul Thomas Anderson en 2014, las que hicieron que lo nominaran por última vez a algún premio importante como son los Globos de Oro.

Con ello, la vida personal del actor también ha recobrado notoriedad. Así, su relación sentimental con la actriz Rooney Mara o su vínculo con su hermano River Phoenix, fallecido trágicamente en 1993, vuelven a cobrar interés entre los seguidores del actor de 44 años.

Y es precisamente el caso de la muerte de River Phoenix el que abordaremos en esta nota, pues este 31 de octubre se cumplen 26 años de la pérdida de este actor que falleció cuando se perfilaba como uno de los mejores actores de su generación.

Acerca de lo que significó perder a su hermano mayor, Joaquin Phoenix ha dicho que este último le predijo “Vas a ser un actor y serás más conocido que yo”.

"Mi madre y yo nos miramos con cara de ‘¿qué diablos está hablando?’. No sé por qué dijo eso o qué sabía de mí mi hermano. No había estado actuando en absoluto. Pero también lo dijo con cierto peso, con un conocimiento que me parecía tan absurdo en ese momento, pero por supuesto ahora, en retrospectiva, piensas: ‘¿Cómo diablos lo sabía?’”.

31 DE OCTUBRE DE 1993

El 31 de octubre de 1993, River, junto a su hermano Joaquin y su novia Samantha Mathis se preparaban para asistir a Viper Room, el club de moda de ese tiempo y que era de propiedad de Johnny Depp.

Los hermanos festejarían la noche de Halloween con un número musical a cargo de River, sin embargo esta presentación nunca llegó a concretarse. 26 años después, lo que sabe de esta trágica noche es todavía confuso. Según algunos testimonios, un amigo de River al que nunca se le identificó se acercó a él y le ofreció una copa. Al parecer, se trataba de una ‘speedball’, una mezcla líquida de cocaína y heroína.

Bob Forrest, cantante del grupo Helonious Monster, explicó tiempo después que Phoenix se le acercó y con un semblante muy malo le dijo: “No me encuentro demasiado bien. Creo que estoy sufriendo una sobredosis”. Minutos después, vomitó y se cayó en el suelo.

Desesperado por salvar a su hermano, Joaquin pidió ayuda al 911, un pedido que luego se viralizó en algunos medios de comunicación. “Está teniendo espasmos, en las calles Sunset y Larrabee. Por favor, vengan aquí. (…) Creo que ha tomado Valium o algo así. No lo sé. ¡Por favor! ¡Se está muriendo! ¡Por favor!”, gritaba el actor.

River fue trasladado en una ambulancia al hospital Cedars Sinai de Los Ángeles, donde los médicos certificaron su muerte a la 1.51 de la madrugada del 31 de octubre.

Dos semanas después, la autopsia reveló que River murió de una sobredosis de drogas. El actor había tomado cocaína y heroína en una cantidad ocho veces superior a la necesaria para matar a una persona. Además había ingerido morfina, efedrina, marihuana y valium.

Sobre la muerte de su hermano River, Phoenix ha dicho: “Es algo que nunca voy a entender. Esa noche River quería quedarse en casa tocando la guitarra, pero yo lo convencí de salir... Él no tenía ganas, solo lo hizo para asegurarse que yo estuviera bien... Después de la muerte de River sentí que estaba alterado. Me tomó más de un año volver a empezar mi vida".

En el Festival en Toronto de este año, celebrado a inicios de setiembre, Joaquin recordó a River mientras era aclamado por su papel del Joker.

“Cuando yo tenía 15 o 16 años, mi hermano River llegó a casa del trabajo con una copia en VHS de una película llamada Toro salvaje. Me dijo que me sentara y me obligó a verla. Y al día siguiente me despertó y me hizo verla otra vez, y me dijo: ‘Vas a volver a actuar otra vez, eso es lo que vas a hacer’. No me lo preguntó, me lo dijo. Y estoy en deuda con él porque actuar me ha proporcionado una vida increíble”, comentó.