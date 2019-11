El mensaje de Samahara Lobatón sobre la su madre Melissa Klug y Jefferson Farfán sigue causando revuelo en el mundo del espectáculo peruano. Gianella Marquina, hija mayor de la “Blanca de Chucuito”, usó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre el tema.

Gianella Marquina respondió a todos sus seguidores que le exigen una explicación sobre lo sucedido entre Samahara Lobatón y Melissa Klug.

“Por favor a mí no me vengan con vainas, mucho menos a comentar en mis fotos cosas que no tienen sentido. Yo cumplo siempre como hermana aconsejando y bueno, cada quien es dueño de su propio destino y el karma que se genere”, expresó Gianella Marquina en su red social.

Gianella Marquina reacciona tras mensaje de Samahara Lobatón sobre Melissa Klug. (Foto: Instagram)

La estudiante de derecho culminó su mensaje diciendo que no le gustan dos cosas de las personas: “Hay cosas que no van definitivamente conmigo: las mentiras y la hipocresía”, sentenció.

Como se recuerda, Samahara Lobatón afirmó que estaba “cansada de las mentiras” de su madre y agradeció a Jefferson Farfán por haber sido una figura paterna en su infancia. Melissa Klug no se ha pronunciado sobre lo acontecido.