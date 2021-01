El concurso no solo abarca la oferta de animes dentro de Crunchyroll, sino que también considera series de otras plataformas. Es así que en la competitiva categoría de Anime del Año se enfrentan series como “Keep Your Hands Off Eizouken!”, “Jujutsu Kaisen”, “Great Pretender”, “Dorohedoro”, “Appare-Ranman!” y “Beastars”.

"Jujutsu Kaisen", "Beastars" y "Great Pretender" son algunos de los competidores para la categoría Anime del Año. (Foto: Crunchyroll/Netflix)

Los resultados de las votaciones serán revelados el 19 de febrero a las 5 p.m. hora del Pacífico u 8 p.m. hora peruana.

Esta es la quinta entrega del Anime Awards, iniciado en 2017, el cual también ha homenajeado a críticamente aclamados animes como “Yuri!!! On Ice” (2017), “Made in Abyss” (2018), “Devilman Crybaby” (2019) y “Demon Slayer” (2020).

