“Arrow”, “The Flash”, “Legends of Tomorrow”, “Supergirl” y “Batwoman” volverán a juntarse en un crossover que DC ha estado preparando por mucho tiempo. El evento recibe el nombre del primer gran crossover de superhéroes en los cómics, con un total de 12 volúmenes en 1985, ‘Crisis en Tierras Infinitas’ (‘Crisis on Infinite Earths’).

Con lo que sucedió en los dos primeros episodios de la octava temporada de “Arrow” es claro que se viene preparando el terreno para esperado crossover. Al final de ‘Starling City’ (8x01), mientras Oliver Queen y John Diggle se preparaban para regresar a Tierra-1, luego de recuperar una importante cantidad de aleación de estrella enana desde Queen-Merlyn Consolidated, llegó la alerta de que la ciudad estaba bajo ataque.

La antimateria comenzó a consumir a los presentes, pero Oliver, Diggle y Laurel lograron escapar a Earth-1. Así fue como Tierra-2 se convirtió en la primera víctima importante del Anti-Monitor en la próxima crisis para Arrowverse.

Aunque los fans tenían la esperanza que solo se tratara de Starling City o que no fuera tan malo como parecía, en ‘Welcome to Hong Kong’ (8x02), segundo episodio de la octava temporada de “Arrow”, se confirmó la destrucción de Earth-2.

TIERRA-2 YA NO EXISTE

Cuando los tres sobrevivientes llegan a Hong Kong, dos de ellos entienden lo que sucedió con Tierra-2, pero Laurel se niega a creer que su hogar desapareció e insiste en volver a su ciudad, con las personas que ama, sin embargo, cuando lo intenta el dispositivo no enciende.

Desesperada, Laurel busca a David Chen, a quien conoció durante su tiempo con Cayden James, para que arregle el extrapolador temporal. A pesar de que el dispositivo funciona a la perfección ella no puede abrir un portal a Earth-2, porque ese mundo del Multiuniverso ya no existe.

Ahora que se confirmó la desaparición de Tierra-2, aún falta verificar si todos hay otros sobrevivientes además de Laurel. Tal vez Harrison Wells y su hija, Jesse Quick, lograron escapar de la destrucción.

En otro momento de este episodio de la octava temporada de “Arrow”, en medio de un callejón de Hong Kong, Lyla le dice al Monitor: “Deberías haberme dicho lo que iba a pasar en la Tierra 2; John estaba allí”.

"La destrucción de esa Tierra fue un sacrificio necesario (…) innumerables más perecerán si no nos aseguramos de que Oliver Queen esté preparado para lo que viene".

Tal como lo anuncian, definitivamente este no será el único mundo que desparecerá en ‘Crisis en Tierras Infinitas'. Por lo pronto, esto marcará las acciones de Oliver en los próximos capítulos antes de llegar al crossover.