La noche del 12 de septiembre se celebrarán los premios Emmy 2022 y hay mucha anticipación por saber cuáles de nuestras series favoritas saldrán triunfantes en la gala que premia lo mejor de la televisión. En anticipación a esta gala seleccionamos quiénes son los favoritos para ganar en las categorías más importantes de la noche.

Mejor serie de drama

La codiciada categoría de Mejor serie de drama es también una de las más competitivas, incluyendo a programas como “Better Call Saul” (AMC), “Euphoria” (HBO), “Ozark” (Netflix), “Severance” (Apple TV+), “Squid Game” (Netflix), “Stranger Things” (Netflix), “Yellowjackets” (Showtime) y “Succession” (HBO).

Esta última es uno de los contendientes más fuertes para ganar el premio, el cual ya se llevó en 2020 con su segunda temporada. Este año llega recargado con su tercera temporada, la cual le ha valido unas 25 nominaciones y la han mantenido entre las favoritas de la críticia.

"Squid Game" podría convertirse en la primera serie no-inglesa en ganar un Emmy. (Foto: Netflix)

Sin embargo, nuestro favorito sigue siendo “Squid Game” (“El juego de calamar”), el fenómeno surcoreano para Netflix que tomó al mundo por sorpresa y que podría hacer historia este año al convertirse en el primer show no en inglés en llevarse esta categoría, mientras que su realizador y creador, Hwang Dong-hyuk, también destaca en la categoría de mejor director, donde podría convertirse en el primer asiático en ganar esta presea.

Mejor serie de comedia

Otra difícil categoría, Mejor serie de comedia enfrenta a críticamente aclamadas serie como “Abbott Elementary” (ABC), “Barry” (HBO), “Curb Your Enthusiasm” (HBO), “Hacks” (HBO), “The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon Prime Video), “Only Murders in the Building” (Hulu), “Ted Lasso” (Apple TV+) y “What We Do in the Shadows” (FX).

En este aspecto, hasta hace unos meses - antes del anuncio de las nominaciones - la victoria por parte de “Ted Lasso”, serie protagonizada por Jason Sudeikis para Apple TV+ sobre un entrenador de futbol inusual, parecía casi asegurada, siendo esta comedia una mezcla perfecta de hilarante y conmovedora.

Quinta Brunson y su serie "Abbott Elmentary" se ha convertido en una de las grandes sorpresas del año. (Foto: ABC)

Sin embargo, una serie novata podría quitarle la corona, con “Abbott Elementary” ganando sus adeptos con su primera temporada. La serie, que sigue las aventuras de un grupo de profesores en una escuela pública de Filadelfia, no es solo comparable en calidad a “Ted Lasso”, sino que también ha hecho historias con sus nominaciones, con su creadora Quinta Brunson convirtiéndose en la primera mujer afroamericana en ser nominada simultáneamente en las categorías de Mejor serie de comedia, Mejor actriz y Mejor guion, una ocasión que podría darle a la serie de ABC la pequeña ventaja para sobreponerse sobre su rival.