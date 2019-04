En "Game of Thrones" 8x02 todo huele a muerte, incluso la vida | RESEÑA

Es extraño que "Game of Thrones" ("Juego de tronos"), una serie que se hizo famosa precisamente por mostrar la muerte de su protagonista en la primera temporada, no incluya la muerte de nadie en un capítulo. Eso ocurre en el episodio 2 de la temporada 8; que representa una mejoría si se le compara al inicio de temporada.

Ya con las piezas en su lugar, en Winterfell solo queda prepararse para lo peor. El ejército de los Caminantes Blancos se aproxima, lo cual establece el tono a lo largo del episodio; el sentimiento de que esta podría ser la última noche de todos los vivos. Por "Juego de tronos" 8x02 tiene un aire de discurso en funeral, de encuentros que parecen despedidas.

Para una serie que se ha caracterizado por mostrar lo que hacen personajes al otro lado del mundo, el 8x02 es sui generis, pues todo ocurre en en el castillo; como la audiencia de Jaime (Nikolaj Coster-Waldau) con Daenerys (Emilia Clarke), antes separados por leguas pero que ahora se ven mutuamente y hablan del elefante en la habitación: el asesinato del padre de Dany, el rey Aerys II.

Dicha escena, más que mostrar las diferencias entre el norte y la reina, es para construir, luego de tantas temporadas, la relación de Jaime y Brienne (Gwendoline Christie). Si bien el caballero Lannister tuvo varios momentos para evolucionar como personaje, la dama de Tarth no. En resumen, ella le devuelve el favor que le costó la mano al Matarreyes.

Dany, con fuego en la mirada, no puede obtener justicia contra Jaime, pero en el proceso encuentra algo en común con Sansa Stark (Sophie Turner), quien estuvo a punto de estar de su lado para la ejecución del caballero. Sansa y Dany tienen un tiempo a solas para intentar arreglar sus diferencias; pero por más que esta escena las acerque, no tarda en surgir un nuevo problema entre ambas: la dama de Winterfell quiere la independencia del norte.

La semana pasada lanzamos un artículo sobre el por qué Sansa no necesita dragones para tener poder. Esta escena lo confirma, pero también sirve para unirla a otra historia: la que comparte con Theon Greyjoy (Alfie Allen). Ambos, sobrevivientes de Ramsay Bolton, comparten un necesario abrazo. Porque Sansa puede ser dura, pero en el fondo también necesita aprecio como todos.

"Todos vamos a morir, pero al menos no moriremos solos". Estas palabras, dichas por Tormund Giantsbane (Kristofer Hivju), tienen suficiente humor como para no desconcertar, pero no por ello son menos ciertas. Cada escena bien podría ser la última de estos personajes: Missandei y Greyworm, Tyrion y Jaime, Davos y Gilly, Sam y Jorah, Arya y Gendry.

Arya y Gendry. La tensión no resuelta entre ambos se resolvió en este episodio en una escena inusual para Westeros, donde las mujeres no tienen voto en cuanto a su vida sexual. Dany no lo tuvo inicialmente, Sansa tampoco. En una serie con episodios ampliamente criticados por pensar solo en la mirada masculina, así como las infames violaciones a Cersei y Sansa; momentos como el de Arya son una deuda que debió pagarse hace mucho.

Pero "Game of Thrones" saldó otra deuda, una con Brienne, quien es nombrada caballero por Jaime Lannister en el Gran Salón de Winterfell. Pocos testigos tuvo el asunto: Tormund, Tyrion, Davos, Pod. Brienne se arrodilló como dama de Tarth y se alzó como Caballero de los Siete Reinos. Los aplausos de Tormund fueron los aplausos de todos, la sonrisa de Brienne, también. En cierto modo, esta podría ser la conclusión de su arco de historia.

Puede que en el siguiente episodio todos ellos mueran. Lo mismo va para los tórtolos Jon y Dany, que tienen un encuentro no del todo grato en las criptas de Winterfell. Allí es donde la reina se entera de la vargasllosiana relación que la une al ex rey del norte y no está contenta de saberlo. Es más, justa razón tiene en temer por su corona. Pero, como diría Bran, "no tenemos tiempo para esto". Los muertos ya están en las puertas de Winterfell.

En cualquier circunstancia, un episodio sin muertos en "Juego de tronos" solo sería una curiosidad. Con el enemigo tan cerca, el mensaje es claro: prepara los pañuelos, porque la próxima semana la sangre correrá como un río.

PENSAMIENTOS SUELTOS

-No hay forma que Missandei y Greyworm acaben bien. Son ellos los que más me preocupan.

-No puedo pensar en mejor nombre para una espada de Jorah Mormont que Heartsbane (Veneno de corazón).

-¿Soy el único que quería ver la conversación de Tyrion y Bran? De todos los personajes que se encontraron, no esperaba que ocurriera con ellos, lo cual hace que me pregunte qué consecuencias traerá la charla.

-Tyrion no está haciendo nada relevante. De hecho, el consejo más valioso que Dany recibió esta temporada fue el de Jorah, quien le pidió arreglar las cosas con Sansa.

-No termina de convencerme el "amor" de Dany y Jon que los showrunners quieren vender.

-Y el lobo huargo de Jon reapareció... como un cameo en las murallas de Winterfell. Lo siento, Ghost, tú merecías más; pero el CGI de los dragones es demasiado caro...

-Pod sabía cantar. ¿Ese es el secreto por el que las prostitutas no quisieron cobrarle?

-"La canción de Jenny", el tema que canta Pod, cuenta la historia de Jenny of Oldstones, esposa del príncipe heredero Duncan Targaryen, quien falleció en la tragedia de Summerhall. Junto a él pereció su padre, Aegon Targaryen, y Ser Duncan el alto; quien según teorizan algunos fans sería un ancestro de Brienne.

-Por último, la frase de Jaime Lannister al hacer caballero a Brienne, "Arise, Brienne of Tarth, a Knight of the Seven Kingdoms", contiene el título del recopilatorio de los cuentos de Duncan el alto. Así que, en cierto modo, el show confirma la teoría. Eso o tal vez estoy buscándole tres pies al gato.

DATO

Puedes ver "Game of Thrones" todos los domingos por la noche en los canales HBO y HBO 2, así como la app HBO GO.