Los fanáticos de “Grey´s Anatomy” aún no superan la muerte de ‘Derek Shepherd’ y siguen buscando alternativas que hubieran funcionado mejor para darle fin al personaje que Patrick Dempsey interpretó a lo largo de 10 años.

Recordemos que en el 2015, el personaje tuvo un final muy horroroso, ya que fue atropellado por un camión y murió por una mala atención en un hospital rural. Este terrible suceso provocó que la vida de la protagonista de la serie y su esposa de ficción: Meredith (Ellen Pompeo) cambie completamente.

En el último capítulo que se emitió, los fans no pudieron contener la tristeza al recordar a ‘Dereck Shepherd’ gracias a una escena en la que Zola, la primera hija del doctor y Meredith recuerdan a su padre.

A raíz de esto es que los fans han comenzado a crear teorías y han llegado a la conclusión que la muerte de ‘Derek’ había estado planeada desde un inició y que el romance que tenía con Meredith estaba estaba destinada a la tragedia.

¿CUÁLES SON LAS PISTAS SOBRE LA MUERTE DE DEREK SHEPHERD?

Los fanáticos de Grey´s Anatomy se han encargado de analizar videos antiguos de temporadas pasadas para llegar a algunas teorías que realmente no son descabelladas, ya que cuentan con respaldo de frases y hechos de los personajes en capítulos previos a la muerte de ‘Derek Shepherd’.

PRIMERA PISTA

En el segundo capítulo de la primera temporada, Meredith era interna y su relación con Derek apenas se encontraba en primera etapa; ambos atienden a una víctima de violación que quedó en coma.

El doctor le confiesa a Meredith: “¿Sabes que tengo cuatro hermanas? Si estuviera en coma, me gustaría que todas estuvieran aquí. Me gustaría tenerlos aquí.” Lo que realmente pasó fue que Meredith al desconectarlo nunca llamó a nadie ni informó a sus hermanas y murió al lado de su esposa.

SEGUNDO PISTA

El primer capítulo de la quinta temporada inicia con un sueño de Meredith en el que llega a urgencias, donde la doctora Bailey (Chandra Wilson) y Mark Sloan (Eric Dane) intentan salvar la vida de Derek. Instantáneamente Cristina (Sandra Oh) le dice a Grey que Derek tuvo un accidente automovilístico y eventualmente el doctor muere en el hospital. Este sueño Meredith no lo consideró una premonición, pero lo similar de lo que pasó seis temporadas después es impresionante.

TERCERA PISTA

En una de sus peores peleas, el doctor le dice: “Estoy invocando el post-it con el que nos casamos. Invoco a nuestros hijos: Zola, Bailey y los tumores en la pared de nuestro cuarto. Estaba equivocado. Tú eres todo. Te amo y no voy a dejar de amarte. No puedo vivir sin ti. No quiero vivir sin ti y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para probarlo.” A lo que ella contestó: “Puedo vivir sin ti, pero no quiero. Nunca quiero hacerlo.” La ironía se probó capítulos después.

CUARTA PISTA

En la última temporada donde participó Derek Shepherd, se vieron varias señales de la muerte de su personaje, pero la más obvia fue un episodio antes de la muerte de Derek.

Amelia (Caterina Scorsone) discute con Meredith y le dice: “No sabes nada de mí… no sabes dónde he estado ni lo que he tenido que superar, porque tu jamás lo hiciste, jamás perdiste al amor de tu vida. Jamás lloraste sobre el cuerpo de la persona que más amabas en el mundo.” En el siguiente capítulo, Meredith lloró sobre el cuerpo de su esposo muerto.

Los fans han decidido mostrar todas las pistas que hablan sobre la muerte planeada de 'Derek Shepherd’. Lo cierto es que Patrick Dempsey debe sentirse satisfecho de que, aunque la serie sigue viviendo sin él, su recuerdo siga presente como si no se hubiera ido.