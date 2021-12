Historias breves de Élite: conoce a los protagonistas y fecha de estreno

La serie española de Netflix, Élite, volverá a las pantallas, pero no con su quinta temporada, sino con Historias Breves. Una colección de capítulos especiales, que al igual que el año pasado traerán de regreso a sus más queridos personajes que presentarán nuevos roles en la ficción. Conoce más detalles de los protagonistas y la nueva trama.

Antes del estreno oficial de la quinta temporada, la producción decidió repetir el evento especial para todos sus fanáticos, con una serie de capítulos cortos destinado a algunos de los principales del elenco como Cayetana, Omar, Samuel y Patrick.

Cabe recalcar que la quinta temporada aún no tiene fecha de estreno, pero se conoció quienes no estarían mas en esta nueva entrega. En consecuencia, personajes como, Guzmán (Miguel Bernardeau) y Ander (Arón Piper) no estarán presentes en los episodios especiales debido a que sus personajes cerraron su historia al final de la cuarta temporada.





¿CUÁNDO SE ESTRENA EL ESPECIAL DE HISTORIAS BREVES DE NETFLIX?

Las tres historias que se lanzarán, según lo reveló Netflix, se ubicarán entre la temporada cuatro y cinco de Élite. Estas son las fechas:

• Phillipe Caye Felipe - 15 de diciembre

• Samuel Omar - 20 de diciembre

• Patrick - 23 de diciembre





¿CUÁLES SON LOS HORARIOS DE ÉLITE, HISTORIAS BREVES?

Los horarios para el estreno de Élite, historias breves, son los siguientes:

• Perú y Colombia: miércoles 15 de diciembre a las 2.00 a. m.

• México: miércoles 15 de diciembre a las 1.00 a. m.

• Argentina y Chile: miércoles 15 de diciembre a la 4.00 a. m.

• España: miércoles 15 de diciembre a las 8.00 a. m.





¿DÓNDE VER ÉLITE: HISTORIAS BREVES?

Para disfrutar de Élite: historias breves, será necesario ingresar a la plataforma virtual de Netflix. Luego tendrás que registrarte con tus datos personales y pagar un monto que solicita el streaming.





CAPÍTULO UNO: PHILLIPE, CAYETANA Y FELIPE

El primer capítulo de las tres historias está protagonizado por Phillipe (Pol Granch) y Cayetana (Georgina Amorós) y un tercero en discordia, Felipe (Alex Monner), es el joven que recién conoció para olvidar al príncipe después que su romance no funcionara. Pero lo que no espera Cayetana es el regreso del aristócrata, que viene dispuesto a recuperarla formando un triángulo amoroso. ¿Por quién se decidirá Cayetana?

Phillipe trata de recuperar a Cayetana después de que su historia acabase mal. / Netflix

CAPÍTULO 2: SAMUEL Y OMAR

Samuel (Izan Escamilla) y Omar (Omar Ayuso), son los dos protagonistas de la segunda historia, y están a punto de quedarse en la calle por no pagar el alquiler y para evitarlo estarán dispuestos a todo.

Samuel y Omar no pasan por su mejor momento esta Navidad, pero tratarán de solucionarlo. / Netflix

CAPÍTULO TRES: PATRICK

Finaliza con Patrick (Manu Ríos), quien se refugia en una alejada cabaña en medio de la nada, pero resultará no estar tan solo como él esperaba. Un grupo de chicos aparecen en media de la noche y realizan un fiesta, y entre alucinógenos y drogas verá algo que le pasa a su hermana, pero no sabe si son alucinaciones o algo real.





Patrick no estará tan solo como creía en su retiro navideño. / Netflix

TE PUEDE INTERESAR