"Félix": amor y obsesión en tierra de nadie

Con 467 kilómetros cuadrados, apenas un poco más que la ciudad de Cusco, Andorra es uno de los países más pequeños del mundo. En este principado europeo que apenas aparece en los mapas ocurre "Félix", comedia sobre un escritor obsesionado con Julia, mujer de la que dice estar enamorado a pesar de solo haberla visto un par de veces. Este hombre poco imponente y de hablar suave se convierte en detective para encontrarla.

Como si fuera "Fargo" de los hermanos Coen, en los primeros minutos aparece un mensaje: esta historia está basada en hechos reales. Pero, al igual que la película antes mencionada, todo es ficción, salvo un detalle. "La mafia china en España se dedicaba a blanquear dinero en Andorra. Y cuando vi esa noticia empecé a juntar las fichas", cuenta a El Comercio Cesc Gay, creador de la serie.

—¿"Félix" podría ocurrir en cualquier lugar del mundo o solo en Andorra?

"Félix" pasa en un paraíso fiscal porque Andorra ha sido eso hasta hace poco. Es un valle muy interesante, a 2.000 metros de altura.

—Me da la impresión de que vender la idea de "Félix" no fue sencillo. El episodio piloto es atípico.

No lo sé, a mí me sorprendió lo mismo que a ti [risas]. Me dieron mucha libertad y también es verdad que no escribí solo un piloto, escribí varios capítulos, así que vieron la serie en toda su dimensión. Estuvieron siempre muy a favor de ella.

—Cuando se habla de detectives, por lo general pensamos en tipos endurecidos por la vida, poco amigables. Pero Félix parece un buen tipo.

Es un gran tipo. Y una cosa que nos pasaba en la semana de ensayos con Leonardo Sbaraglia, el actor, es eso que dices. Cuando él sentía que el personaje hacía algo que no haría un buen tipo, nos guiaba.

—¿Se ha topado con gente como Félix en la vida real?

Yo creo que la mayoría de personas son como Félix, por suerte. Desgraciados hay, pero no sé si hay tantos. Lo que pasa es que las ficciones suelen estar pobladas de malvados porque eso te lleva a situaciones de mayor conflicto y es más fácil estirar desde allí una trama.

—¿Cómo ha manejado el balance en el personaje de Félix? Porque es un tipo entrañable, pero también tenebroso por su obsesión con Julia.

Pues igual que con el humor: intentar encontrar un término medio, ver que también hay una obsesión, un misterio. Creo que en nuestro trabajo te guías mucho por el instinto.

—¿Y en qué situaciones Félix es más interesante?

La clave de Félix es que siempre está en una situación de pérdida, sea en un burdel o una comisaría. Y esa es la clave de la comedia, poner a los personajes en una situación incómoda.

—¿Podríamos decir que "Félix" nos demuestra que el amor es peligroso?

El amor siempre es peligroso. Eso es lo que nos gusta, supongo.

HORARIO TV

Canal: Movistar Series.

Estreno: jueves 3 de mayo

Horario: todos los jueves, 8 p.m. y al día siguiente en Movistar Play.