La cadena The CW dio este martes luz verde a la serie “Superman & Lois” y a una nueva versión de “Walker, Texas Ranger”, informaron medios estadounidenses.

A diferencia del proceder habitual del canal, en estos dos casos The CW decidió saltarse la fase piloto (rodar un primer episodio para ofrecer una impresión previa antes de seguir adelante) y aprobó directamente que estos dos proyectos se rueden y que lleguen a la pequeña pantalla.

Así, “Superman & Lois” contará como protagonistas con Tyler Hoechlin como el célebre superhéroe y Elizabeth Tulloch como la famosa periodista.

Tanto Hoechlin como Tulloch ya han interpretado previamente a Superman y Lois Lane, respectivamente, en el conocido como “Arrowverse”, un universo televisivo entrelazado formado por diferentes series de The CW.

Esta ambiciosa narración cruzada comenzó con “Arrow” en 2012 e incluye otras series como “The Flash”, “Supergirl”, “Legends of Tomorrow” o “Batwoman”.

“Superman & Lois” tampoco será la primera vez que llega la historia de Superman y Lois Lane en la pequeña pantalla, ya que en los años 90 se emitió “Lois & Clark: The New Adventures of Superman” con Teri Hatcher y Dean Cain como protagonistas.

Además, la serie “Smallville” (2001-2011), en la que Tom Welling daba vida a Superman, también incluyó a Lois Lane en la piel de la actriz Erica Durance.

El aliciente de la nueva “Superman & Lois” es que presentará al superhéroe y a la periodista lidiando con las dificultades y problemas cotidianos de ser padres mientras tratan de continuar con su día a día.

Por su parte, “Walker” reimaginará la famosa serie policial y de acción “Walker, Texas Ranger” (1993-2001) en la que Chuck Norris era la estrella.

En esta ocasión, el actor Jared Padalecki, conocido por la serie “Supernatural”, será quien se ponga al frente del reparto.

“Walker” girará en torno a Cordell Walker, un hombre viudo y padre de dos hijos que regresa a Austin (Texas, EE.UU.) después de dos años de operaciones encubiertas.